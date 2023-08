Une délégation tunisienne composée de représentants de neuf entreprises participera à l’édition 2023 du Salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement (Pollutec) qui se tiendra, du 10 au 13 octobre 2023, à Lyon (France).

En fait le pavillon organisé par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) avec l’appui de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française (CCITF) et du cluster Green Tech, sera réservé aux exposants institutionnels et privés tunisiens, a indiqué la CCITF dans un communiqué publié, jeudi.

Cette participation permettra aux exposants tunisiens de mettre en lumière leur solutions et capacités d’adaptation aux enjeux environnementaux auprès des professionnels de Pollutec.

L’édition 2023 de ce salon leader des solutions en faveur de l’environnement pour l’industrie, la ville et les territoires, s’articulera autour d’un enjeu central ” décloisonnement “, et ce afin d’appréhender et traiter au mieux les grands défis environnementaux actuels et à venir, selon la chambre.

Le Pollutec qui fêtera cette année ses 45 ans fera devrait réunir pendant quatre jours les professionnels de tous secteurs, lesquels présenteront aux industriels, collectivités et autres acteurs économiques leurs solutions innovantes en vue de répondre aux défis planétaires majeurs à savoir l’érosion, la biodiversité, la pollution et le changement climatique.

A noter que huit parcours de visite seront proposés aux participants en 2023 : innovation, mer et littoral, gestion de la ressource en eau, décarbonation, adaptation des villes et territoires au changement climatique, gestion et valorisation des biodéchets, économie circulaire et préservation des ressources et santé et environnement.