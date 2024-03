Le ciel tunisien sera majoritairement nuageux ce 2 mars, avec des passages nuageux sur tout le territoire. Le soleil fera quelques apparitions, mais les nuages resteront dominants.

Les températures connaîtront une légère hausse, avec des maximales oscillant entre 16 et 21 degrés. Elles seront légèrement plus fraîches sur les hauteurs ouest (14 degrés) et plus chaudes au sud-est (23 degrés).

Le vent soufflera du sud-ouest, faible à modéré, et deviendra relativement fort l’après-midi près des côtes. La mer sera agitée au nord et moutonneuse sur le reste des côtes.