Les prix du concours de la création artisanale ont été décernés, jeudi, à douze artisans, à l’occasion de la 37ème édition du salon de la création artisanale, qui se tient du 1er au 10 octobre 2021, au Parc des expositions du Kram (Banlieue nord de Tunis).

Jalel Ayed, originaire de Sidi Bouzid a reçu le e premier prix, pour le concours National de Création de de la Décoration d’Extérieur, d’une valeur de 4000 dinars, suivi de l’artisan Mohamed Rhoum, du gouvernorat de la Manouba qui a remporté un prix de 3 mille dinars, et de Salma Masmoudi, du gouvernorat de Sfax, qui a gagné un prix de 2 mille dinars.

S’agissant du 2ème concours national de Création du Bois Peint national , le premier prix a été remis à Mohamed Khaled Chouk, artisan originaire du gouvernorat de Mahdia.

Les deuxième et troisième prix ont été décernés Amine Kendiz du gouvernorat de Sfax et à l’artisane Nejiba Maamer, du gouvernorat de Tunis.

Pour le 3eme concours national des étudiants des écoles d’arts et métiers des Instituts des Beaux-Arts et des centres de formation, l’artisane Aicha Sghaeir, du gouvernorat de Tunis a gagné le premier prix, d’une valeur de 2000 dinars . Les deux autres prix ont été attribués à Karim Sayeh (1000 dinars ), du gouvernorat de Siliana et à Takwa Tabekh, 500 dinars.

L’Office national de l’artisanat (ONA) a également décerné, les prix du concours des jeunes promoteurs de l’année 2021.

Farouk Ouahy du gouvernorat de Gabes a remporté le premier prix d’une valeur de 1000 dinars en plus d’un stand de 12 m 2, dans la prochaine édition du salon de la création artisanale. Les deux autres lauréats ont gagné un stand de 12 m2 au salon de l’artisanat dans sa prochaine édition. Il s’agit des artisans Houssem Chabouh, du gouvernorat de Sousse et Amira Abidi, du gouvernorat de Monastir.