En marge de la 16ème édition du Salon méditerranéen du bâtiment (MEDIBAT), qui se déroulera du 6 au 9 octobre 2021, la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) organise, en collaboration avec le ministère tunisien du Commerce et du Développement des exportations et l’appui de la GIZ, une journée d’information sur « La Zone de libre-échange continentale africaine » (ZLECAF), et ce le 8 octobre à partir de 15h à la Foire des expositions de Sfax.

L’objectif de rencontre est d’expliquer les avantages que présente cette ouverture de l’Afrique sur le monde. Et pour sa part, et grâce à cette zone de libre-échange, la Tunisie pourra avoir plus facilement l’accès aux marchés africains au sud du Sahara qui sont des marchés à forte croissance économique.