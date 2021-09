Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, a pris part, jeudi 9 septembre 2021, au siège de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, à la commémoration du 60e anniversaire de la disparition de l’ancien secrétaire général de l’Organisation onusienne, le Suédois Dag Hammarskjöld.

Cet événement commémoratif, organisé par visioconférence, a été marquée par la participation de l’actuel SG de l’ONU, du président de l’Assemblée générale et de la ministre suédoise des Affaires étrangères.

Jerandi a mis en avant, dans une intervention, toute la considération que la Tunisie voue à Dag Hammarskjöld, mettant en exergue son plaidoyer en faveur de la paix et de la sécurité dans le monde et son éminente contribution à la lutte contre la colonisation en Afrique.

Jerandi a également évoqué la loyauté et la compétence de ce diplomate qui, a-t-il souligné, a promu les principes d’instauration et de maintien de la paix au sein de l’organisation onusienne.

Il a insisté sur l’importance bâtir sur la base de cet héritage laissé par Dag Hammarskjöld et de poursuivre les efforts pour renforcer l’action multilatérale et faire de l’ONU une organisation plus efficience et plus à même de répondre aux aspirations des peuples.

Dag Hammarskjöld (1905-1961) a occupé le poste de secrétaire général de l’ONU de 1953 à septembre 1961. Il a trouvé la mort dans un accident d’avion alors qu’il était en route pour négocier un cessez-le-feu au Congo.

Le prix Nobel de la paix lui a été remis à titre posthume.