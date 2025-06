Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, lundi, la nouvelle coordinatrice résidente des Nations Unies en Tunisie, Rana Taha, qui lui a remis la lettre de sa nomination par le secrétaire général de l’organisation onusienne.

À cette occasion, cite un communiqué, le ministre a passé en revue les étapes historiques qui ont marqué les relations de coopération entre notre pays et l’Organisation des Nations Unies et la volonté de la Tunisie, depuis son indépendance, de promouvoir la coopération et le partenariat avec celle-ci et de contribuer aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Nafti a souligné que la conjoncture internationale et régionale commande impérativement de passer vers une nouvelle phase dans laquelle un surcroît d’attention doit être accordé à la concrétisation des priorités nationales tunisiennes, dont notamment, la transition digitale et énergétique, la lutte contre la pauvreté, la réduction des disparités régionales, l’instauration de la justice sociale, la sécurité alimentaire et hydrique.

Le ministre a dans ce contexte rappelé l’initiative lancée par le président de la République, Kais Saïed de placer l’année 2025 sous le signe du renforcement de l’action multilatérale et de la consolidation de la coopération et du partenariat avec le système des Nations unies ».

Cette initiative, précise le communiqué, s’inscrit dans le droit-fil de l’adhésion de la Tunisie aux efforts internationaux visant à renforcer les piliers de la sécurité, de la paix et du développement dans le monde, selon une nouvelle approche humaniste qui prend en considération les enjeux actuels et des moyens permettant d’y faire face collectivement.

De son côté, la responsable onusienne a souligné l’importance qu’accorde l’organisation onusienne à la mise en œuvre des programmes de coopération entre la Tunisie et l’ONU et au renforcement de la coordination dans ce cadre afin de conférer à son action toute l’efficacité requise de manière à soutenir l’effort national de développement et à garantir la cohésion de ces programmes avec les priorités du plan de développement de la Tunisie dans la perspective de l’élaboration du plan-cadre des Nations unies pour la coopération en faveur du développement pour la période 2030-2027 .

Rana Taha a à son actif plus de vingt ans d’expérience au sein du système des Nations unies, notamment dans les domaines du développement et du maintien de la paix.

Avant sa nomination à Tunis, elle a occupé le poste de conseillère principale pour la paix et le développement au Kenya.

Elle a également occupé plusieurs postes au siège des Nations unies entre 2015 et 2019, où elle a présidé le programme régional pour le moyen Orient et l’Afrique du Nord et a travaillé au Liban et au Soudan entre 2007 et 2015 ainsi que dans les territoires palestiniens occupés entre 2003 et 2007.

Rana Taha possède plusieurs diplômes en relations internationales, politiques publiques et sociologie. Elle est mariée et mère d’un enfant.