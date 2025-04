Le nouveau Représentant permanent de la Tunisie Nabil Ammar auprès des Nations Unies a présenté, hier mardi ses lettres de créance au Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, selon le site officiel des Nations Unies.

Le président de la République Kais Saied a remis mardi 26 mars 2025 à l’ancien ministre des Affaires Etrangères Nabil Ammar les lettres accréditant en tant que représentant permanent de Tunisie auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Nabil Ammar (60 ans) a occupé le poste du ministre des Affaires étrangères de la migration et des Tunisiens à l’étranger de février 2023 à août 2024.

En 2020, il a été l’ambassadeur de Tunisie à Bruxelles (Relation Bilatérale avec l’Union Européenne et OTAN) et Ambassadeur de Tunisie au Luxembourg (février 2021).

Il a aussi occupé le poste d’ambassadeur de Tunisie au Royaume-Uni et en Irlande avec résidence à Londres de 2012 à 2017.

Il avait assumé plusieurs responsabilités au sein de plusieurs ambassades tunisiennes à l’étranger ainsi qu’au sein du ministère des Affaires étrangères à l’instar de directeur général pour l’Afrique et pour l’Union Africaine (2011-2012) ou encore pour l’Europe et pour l’Union européenne et la Méditerranée.

Nabil Ammar est diplômé en sciences de gestion de l’Université Paris 1 (Panthéon Sorbonne) et de l’Ecole Nationale de l’Administration (promotion 1991).