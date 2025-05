La Tunisie célèbre, jeudi, en toute fierté et déférence, la Journée internationale des Casques bleus, en hommage à celles et ceux qui ont dédié leur vie au service de la paix et de la sécurité internationales, lit-on dans une déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères.

Une journée pour mettre en exergue les sacrifices des femmes et des hommes ayant servi sous l’égide des Nations Unies dans des zones de conflit et leur engagement pour un monde plus sûr et plus stable.

Cette célébration constitue pour la Tunisie une occasion renouvelée de réaffirmer son engagement indéfectible envers les principes de la Charte des Nations Unies, dont, notamment, la préservation de la paix et de la sécurité internationales. Et d’ajouter que le pays a fait de sa participation aux opérations de maintien de la paix, la pierre angulaire de sa politique étrangère depuis l’indépendance.

Dès les premières années de son indépendance, et malgré la création récente de son armée nationale, la Tunisie a été parmi les premiers pays à adhérer aux missions de maintien de la paix de l’ONU, et n’a cessé, dès lors, d’honorer son devoir humanitaire.

Aujourd’hui, elle participe à quatre missions de maintien de la paix, en y déployant des femmes et des hommes, reflétant ainsi la confiance de la communauté internationale dans la compétence, la discipline et l’engagement des contingents tunisiens envers les valeurs fondatrices des Nations Unies.

La Tunisie exprime également sa fierté quant au rôle croissant que joue la femme tunisienne dans les opérations de maintien de la paix, conformément à ses engagements internationaux, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité.

Elle accorde une attention particulière au renforcement de la participation des femmes dans les missions onusiennes, qu’il s’agisse des domaines sécuritaire, médical ou juridique, contribuant ainsi à une approche globale, inclusive et humaine du maintien de la paix.

Tout en rendant hommage à la mémoire de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix, et en renouvelant sa solidarité avec leurs familles et leurs proches, la Tunisie réaffirme son plein soutien à toutes les initiatives visant à renforcer l’efficacité et la crédibilité des opérations de maintien de la paix, en misant sur la prévention, l’appui à des solutions politiques durables et le respect de la souveraineté des États.

À cette occasion, la Tunisie réitère son appel en faveur d’un renforcement de la solidarité internationale dans ce domaine et souligne la nécessité de mobiliser les ressources indispensables aux missions de maintien de la paix afin de leur permettre de continuer à remplir pleinement leurs mandats, incarnant, ainsi, leur noble mission au service de l’humanité.