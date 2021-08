D’une durée de 12 mois, le projet “Rihla w Knouz” piloté par Dar Ben Gacem sort un film documentaire sur la poterie de Hamida Ben Gacem.

Mené avec le soutien de Tfanen Tunisie-Creative et bénéficiant du Fonds d’Engagement Culturel Local Entreprises, le projet vise à développer le tourisme culturel dans la médina de Tunis en offrant de multiples expériences aux clients des maisons d’hôtes Dar Ben Gacem-Kahia et Dar Ben Gacem-Pacha comme des cours de cuisine et de calligraphies et des soirées musicales.

Ces activités seront réalisées avec des acteurs culturels de la médina. Par ailleurs, le projet compte produire deux livrets sur l’histoire des deux maisons d’hôtes datant du 17ème siècle et organiser des tables rondes abordant plusieurs thématiques en relation avec le patrimoine de la médina de Tunis.

Tfanen – Tunisie Créative est un projet d’appui au renforcement du secteur culturel, financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Culture en Tunisie (PACT) du Ministère des affaires culturelles. Le projet est une collaboration du réseau EUNIC (Instituts Culturels Nationaux de l’Union Européenne), mis en œuvre par le British Council.