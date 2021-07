Fidèle à sa tradition, la BIAT lance sa campagne promotionnelle annuelle à destination des Tunisiens Résidents à l’Etranger (TRE). Cette année, les TRE pourront bénéficier d’une offre personnalisée d’assistance, d’accompagnement et de financement dans la réalisation de leurs projets immobiliers en Tunisie jusqu’au 15 septembre.

La campagne annuelle de la BIAT à destination des TRE est axée cette année sur le conseil et l’accompagnement spécifique dans la réalisation de leurs projets immobiliers en Tunisie. Les TRE pourront bénéficier d’une offre promotionnelle pour toute demande de crédit immobilier effectuée durant la campagne qui s’étend du 15 juillet au 15 septembre 2021. L’offre comprend des conditions préférentielles en matière de taux d’intérêt sur les crédits immobiliers Tounessna, sur les commissions de mise en place et sur les frais d’assurance vie et logement en partenariat avec Assurances BIAT. La BIAT assistera ses clients en mettant à leur disposition son réseau de partenaires immobiliers pour les accompagner et les orienter dans la recherche du bien immobilier de leurs rêves partout en Tunisie. La BIAT offrira également à ses clients la gratuité de sa commission pour les opérations de versement de devises en espèces.

La BIAT met à la disposition de sa clientèle TRE l’ensemble de ses experts répartis sur son réseau de 205 agences, une équipe d’experts dédiée au niveau de ses services centraux « l’Equipe Tounessna » ainsi que différents moyens de contact :

son site web : biat.tn ,

ses pages Facebook : BIAT et BIAT FRANCE,

une ligne groupée et un numéro WhatsApp Business dédiés : 00216 71 13 19 00,

et une adresse email spécifique : tre@biat.com.tn .

Acteur de référence au service de la communauté Tunisienne résidente à l’Etranger, la BIAT a ritualisé depuis 2008 ce rendez-vous annuel durant la saison estivale en lançant des campagnes d’envergure et en préparant son réseau d’agences à accueillir et conseiller sa clientèle expatriée dans les meilleures conditions et avec une offre des plus attractives sur le marché.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 205 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn