Tunis, le 26 mai 2025 – La BIAT a obtenu la récompense bancaire « Meilleure banque sur le marché de change en Tunisie » au titre de l’année 2025 décernée par le magazine international de renom Global Finance. Ce prix salue la performance continue de la BIAT sur le marché de change.

La BIAT est fière d’annoncer sa distinction en tant que « Meilleure Banque sur le marché de change en Tunisie » pour l’année 2025, décernée pour la cinquième année consécutive par le prestigieux magazine Global Finance dans le cadre des Gordon Platt Foreign Exchange Awards.

Cette reconnaissance met en lumière l’expertise de la BIAT sur le marché de change, sa capacité à offrir des solutions innovantes et adaptées aux besoins de sa clientèle, ainsi que son engagement constant envers l’excellence opérationnelle.

Le jury éditorial de Global Finance a évalué les banques candidates selon plusieurs critères quantitatifs et qualitatifs, notamment : le volume des transactions en devises, la part de marché et l’étendue de la couverture géographique, la qualité du service client, la compétitivité des prix et l’innovation technologique.

« Les meilleures banques de change 2025 de Global Finance ont fait preuve d’une expertise, d’une résilience et d’une innovation exceptionnelles dans le secteur des changes, apportant constamment de la valeur et de la fiabilité à leurs clients dans le monde entier dans une période d’incertitude économique mondiale et de progrès technologiques rapides » a déclaré Joseph Giarraputo, fondateur et directeur éditorial de Global Finance dans un communiqué sur le site du magazine. (https://gfmag.com/award/press-release-global-finance-names-the-worlds-best-fx-banks-2025-as-part-of-the-gordon-platt-foreign-exchange-awards/ )

La BIAT figure parmi les 15 banques africaines récompensées pour leurs performances exceptionnelles sur le marché de change.

Cette reconnaissance internationale vient s’ajouter aux nombreuses distinctions reçues par la BIAT ces dernières années, consolidant sa quête continue d’excellence et sa position d’acteur de référence dans le secteur bancaire tunisien et régional.

Pour rappel, la BIAT s’est dotée en juin 2022 d’une nouvelle salle des marchés au sein de son siège social, qui répond aux standards internationaux et allie expertises pointues, dernières technologies, aménagement moderne et ergonomique. Un nouveau système d’information a été mis en place couvrant l’ensemble des métiers de la salle des marchés : le front, le middle et le back office ainsi que la gestion des risques. Ce qui a permis d’élargir la gamme des solutions financières proposées tout en assurant une meilleure gestion en temps réel des positions et des actifs. La capacité de la nouvelle salle des marchés a considérablement augmenté et compte aujourd’hui 42 positions.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn

Site web : BIAT