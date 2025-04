La Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) a organisé une communication financière au sein de son siège social en collaboration avec l’Association des Intermédiaires en Bourse (AIB) en présence des intermédiaires en bourse de la place. À cette occasion, Elyes Jebir, Directeur Général de la BIAT, a présenté les projets stratégiques de la banque ainsi que ses principales réalisations pour l’exercice 2024.

Poursuite des projets stratégiques de la BIAT :

A l’ouverture de la séance, Elyes Jebir, Directeur Général de la BIAT, a mis en avant la solidité du modèle de gouvernance de la banque, reposant sur un Conseil d’Administration actif, des comités spécialisés et une Direction Générale pleinement engagée.

Il a par la suite présenté les projets stratégiques de la BIAT qui ont marqué l’exercice 2024 :

Une transformation digitale accélérée :

Une nouvelle étape dans la transformation digitale de la BIAT a été franchie avec la montée en puissance des plateformes MyBIAT Retail et MyBIAT Corporate qui comptent environ 400 000 clients actifs à fin 2024 et qui centralisent 66% des virements des clients. De nouvelles fonctionnalités seront prochainement déployées, notamment au bénéfice des entreprises offshore et des sociétés opérant dans le commerce international.

Afin de consolider sa capacité d’innovation technologique, la BIAT a créé en 2024 une filiale dédiée : BIAT Innovation & Technology. Cette filiale regroupe l’ensemble des expertises techniques de la banque dans un environnement propice à l’innovation, avec pour mission de piloter le développement digital et data, d’implémenter de nouvelles solutions technologiques et de renforcer la sécurité des systèmes d’information.

Un réseau modernisé au service de la proximité :

Dans la continuité de sa stratégie de transformation, la BIAT a poursuivi le déploiement de son nouveau concept d’agence avec près de 40 agences rénovées à fin 2024 sur l’ensemble du territoire national. Plus modernes, conviviaux et orientés conseil, ces nouveaux espaces ont pour vocation de renforcer l’expérience client en alliant accompagnement humain et innovation digitale.

En parallèle, la banque a généralisé la digitalisation de l’accueil en agence avec la mise en place d’un système de gestion de files d’attente virtuelles dans 65 agences. Ce dispositif permet la prise de rendez-vous en ligne, la gestion efficace des flux en agence, ainsi que la collecte et l’analyse des retours clients.

Un engagement fort pour le développement inclusif

La BIAT a poursuivi en 2024 son engagement en faveur d’un développement inclusif et durable, en ligne avec la stratégie nationale. Elle a notamment apporté son soutien aux sociétés communautaires à travers la participation à la ligne de crédit mise en place par l’Etat ainsi que des programmes de formation, de structuration et de développement.

La valorisation du capital humain

En 2024, la banque a lancé plusieurs initiatives visant à instaurer une gestion des carrières transparente et équitable, à promouvoir le développement des compétences et à renforcer la proximité managériale.

Performances financières : Consolidation des fondamentaux et engagement au service de l’économie réelle

Au terme de l’exercice 2024, la BIAT a confirmé sa solidité financière et sa résilience, s’appuyant sur des fondamentaux robustes et une dynamique commerciale maîtrisée. La Banque s’est distinguée par sa capacité à maintenir une position de référence dans le paysage bancaire tunisien, en particulier en matière de collecte de dépôts et de génération de produit net bancaire. Elle conserve également un positionnement privilégié en matière de distribution de crédits.

A fin 2024, le produit net bancaire s’est établi à 1 479,7 millions de dinars, bénéficiant notamment de la performance du portefeuille d’investissement. Le résultat net a atteint 357,7 millions de dinars affichant une progression de 7,9% par rapport à 2023, grâce notamment à un coût du risque clientèle qui a diminué quasiment de moitié entre 2023 et 2024 passant de 220 millions de dinars à 111,5 millions de dinars.

La collecte de dépôts a atteint 20 814 millions de dinars, confortant la place de référence de la BIAT sur le marché. La structure de ces ressources reste particulièrement qualitative et dénote de la confiance et de la proximité entretenues avec la clientèle.

Les crédits nets s’élèvent à 12 807 millions de dinars, témoignant de l’engagement de la BIAT dans le financement de l’économie. La dynamique des crédits reflète une orientation positive, avec une progression globale de l’encours de 2,9 %, portée notamment par une accélération du financement des PME. Particulièrement attentive au rôle stratégique des PME dans le tissu économique national, la BIAT continue de leur accorder une place importante dans son portefeuille, reflet d’un engagement constant en faveur de l’initiative entrepreneuriale.

La Banque poursuit son accompagnement de l’ensemble des secteurs économiques, avec une attention portée à l’industrie.

Pour un total bilan de 24 996 millions de dinars, le ratio de solvabilité se maintient à un niveau confortable dépassant les 15% à 15,4% confirmant la solidité de l’assise financière de la Banque.

Le Groupe BIAT compte aujourd’hui plus de 3600 collaborateurs et s’appuie sur la complémentarité de ses métiers pour accompagner une clientèle diversifiée, contribuer à l’employabilité des jeunes diplômés et au développement économique du pays. En 2024, le Groupe BIAT a contribué de manière significative au développement durable en générant et en distribuant des ressources financières importantes notamment des impôts directs qui s’élèvent à 342 millions de dinars.

Pour 2025, la BIAT ambitionne de poursuivre la trajectoire de sa croissance dans la continuité de ses réalisations et d’affirmer son positionnement dans la collecte des ressources et l’octroi des crédits tout en renforçant sa maitrise des risques.

Conformité réglementaire

Banque responsable et respectueuse de la réglementation en vigueur, la BIAT a activement collaboré avec la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et la Société Interbancaire de Télécompensation (SIBTEL) à la mise en place de la plateforme électronique des chèques suite à la promulgation de la Loi 2024-41. ​ Une équipe dédiée d’experts a été mobilisée pour apporter les aménagements informatiques requis et la mise à disposition des nouveaux chéquiers dans les délais impartis. Des efforts ont été également déployés pour accompagner les collaborateurs et les clients dans la compréhension et l’intégration des nouveautés. Ces efforts témoignent de l’engagement de la BIAT à soutenir ce projet d’envergure nationale en faveur d’un modèle bancaire moderne.

Par ailleurs, la BIAT s’est pleinement engagée dans l’application de l’article 412 ter de la loi 2024-41 relatif à la réduction de 50% des intérêts à taux fixe pour les crédits à l’immobilier. Elle a mobilisé les moyens techniques et humains pour assurer le traitement de toutes les demandes de ses clients éligibles dans des délais très courts.

Récompenses et distinctions obtenues par la BIAT

L’année 2024 a été marquée de reconnaissances internationales, témoignant de la solidité du modèle de la BIAT, de la qualité de sa gouvernance et de la pertinence de ses choix stratégiques. La banque a été élue Meilleure Banque en Tunisie par le prestigieux magazine Euromoney. Par ailleurs, Capital Finance International (CFI) lui a décerné trois distinctions : Meilleure Gouvernance Bancaire en Tunisie, Meilleure Stratégie de Digitalisation en Afrique du Nord et Contribution Exceptionnelle au Développement de la Jeunesse en Tunisie.

Responsabilité sociétale

La BIAT poursuit sa stratégie de responsabilité sociétale à travers le financement, la gestion et la mise en œuvre de projets à fort impact, portés par la banque et sa Fondation.

Dans le cadre de la politique nationale tunisienne, la BIAT a assuré la rénovation complète de la piscine municipale du Belvédère et de la place Pasteur, sites emblématiques de la capitale. La banque a financé et piloté des travaux, en étroite collaboration avec les autorités publiques compétentes. Ce projet a permis de restituer à la piscine son cachet historique, tout en garantissant sa mise aux normes de sécurité et de confort.

Sur le plan éducatif, la Fondation BIAT, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation, a réhabilité de neuf établissements scolaires publics dans les gouvernorats de Tunis et de l’Ariana au profit de 6 300 élèves et lycéens.

Dans le cadre de son soutien au sport et à l’inclusion, la BIAT a également consolidé son engagement en faveur du handisport, à travers un partenariat avec la Fédération Tunisienne des Sports pour Handicapés. Ce partenariat a permis à la banque de parrainer de jeunes athlètes et de les accompagner dans leur préparation et leur participation aux grandes compétitions internationales, notamment les Jeux Paralympiques de Paris 2024.

Avec une stratégie claire et des résultats solides, la BIAT continue de jouer un rôle clé dans le développement économique et social de la Tunisie. La communication financière s’inscrit dans une démarche de transparence et de proximité avec les acteurs du marché financier, réaffirmant son engagement à fournir une information claire, complète et régulière sur sa performance et ses perspectives.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn