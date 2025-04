L’Assemblée Générale Ordinaire de la BIAT s’est tenue le vendredi 25 avril 2025 au siège social de la banque, en présence des membres du bureau de l’assemblée, des administrateurs, de la direction générale, des actionnaires ainsi que des invités. Les actionnaires ont eu l’opportunité d’assister à une présentation détaillée des réalisations de la banque ainsi que des projets stratégiques mis en œuvre tout au long de l’année 2024.

Des résultats solides et un engagement constant au service de l’économie

En 2024, la BIAT a poursuivi avec détermination la mise en œuvre de sa stratégie de croissance, combinant solidité financière et accompagnement du développement économique tunisien. Portée par une gouvernance éclairée, une maitrise des risques et l’engagement de ses collaborateurs, la Banque a su préserver sa position de référence dans le secteur bancaire tunisien, notamment en matière de collecte de dépôts et de génération de produit net bancaire. Ainsi, les dépôts de la BIAT ont atteint 20 814 millions de dinars témoignant de la fidélité et de la confiance de ses clients renforcées au fil des années. Le produit net bancaire s’est établi à 1 479,7 millions de dinars, soutenu par la croissance du portefeuille d’investissement. Ces performances ont permis à la BIAT de dégager un résultat net de 357,7 millions de dinars, illustrant la solidité de son modèle économique et la pertinence de sa stratégie.

Avec un encours de crédits de 12 807 millions de dinars, la BIAT a poursuivi son appui au financement de l’économie. Son portefeuille de crédits, équilibré et diversifié, reflète une présence active sur l’ensemble des secteurs d’activité. Fidèle à sa vocation d’accompagnement du tissu productif, la BIAT a accordé une attention particulière au secteur industriel, qui concentre à lui seul plus de 28 % des engagements. La BIAT a consolidé son soutien aux entreprises à travers le maintien d’une relation de proximité et la mobilisation de 1 214 millions de dinars de crédits d’investissement en 2024. Concernant les particuliers, plus de 38 000 crédits ont été octroyés en 2024 pour soutenir les projets de vie et le pouvoir d’achat des ménages.

La BIAT a poursuivi ses efforts en matière d’accompagnement de ses 960 000 clients particuliers, professionnels et entreprises à travers son réseau de 206 agences réparties sur tout le territoire. Le nombre de ses clients observe une croissance continue porté par une dynamique de conquête notamment auprès des jeunes avec 26 000 nouveaux clients jeunes en 2024.

Toutes ces réalisations ont permis à la BIAT de recevoir quatre distinctions bancaires en 2024, consolidant sa réputation de banque de référence en Tunisie et dans la région. Elle a reçu le titre de Meilleure Banque en Tunisie décerné par Euromoney, une distinction prestigieuse qu’elle remporte pour la troisième fois. Le magazine Capital Finance International (CFI) lui a également attribué trois récompenses : Meilleure Gouvernance Bancaire en Tunisie, Meilleure stratégie de digitalisation en Afrique du Nord et Contribution exceptionnelle au développement de la jeunesse en Tunisie. Par ailleurs, la certification internationale AML 30000, dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a été renouvelée, attestant de la conformité rigoureuse de la BIAT aux normes internationales.

Une transformation digitale accélérée

En 2024, La BIAT a consolidé ses efforts en matière de transformation digitale avec le lancement de sa plateforme MyBIAT Corporate, dédiée aux entreprises. Fruit d’une étroite collaboration avec les clients, cette solution innovante et sécurisée vise à simplifier la gestion des opérations bancaires à distance. 9 000 entreprises ont adopté MyBIAT Corporate témoignant de la pertinence et de l’efficacité de cette nouvelle offre. En parallèle, la plateforme MyBIAT Retail, destinée aux particuliers et professionnels, a poursuivi sa montée en puissance, totalisant 390 000 utilisateurs à fin 2024.

Dans le cadre du renforcement de ses capacités technologiques, la BIAT a créé en 2024 sa filiale BIAT Innovation & Technology, regroupant l’ensemble de ses expertises IT dans un environnement dédié à l’innovation. Cette nouvelle entité a pour mission de piloter le développement digital et data, d’implémenter des solutions technologiques performantes, et de renforcer la sécurité des systèmes d’information.

Des agences modernisées sur tout le territoire

La BIAT a poursuivi en 2024 la généralisation de son nouveau concept d’agences, amorcé en 2021. Près de 40 agences réparties sur l’ensemble du territoire, notamment à Tunis, Bizerte, Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Djerba, Zarzis et Tozeur, ont été entièrement rénovées alliant accompagnement humain et innovation digitale.

Par ailleurs, la BIAT a intégré une solution digitale pour la gestion des files d’attente, optimisant ainsi l’efficacité des opérations en agence. Déployée dans 65 agences, la solution permet la prise de rendez-vous en ligne, la gestion fluide des flux en agence, ainsi que la collecte et l’analyse des retours clients.

Une conformité règlementaire

Soucieuse de respecter la réglementation en vigueur, la BIAT a activement participé à la mise en place de la plateforme électronique des chèques à la suite de la promulgation de la loi 2024-41. Une équipe d’experts a été mobilisée pour apporter les aménagements informatiques requis et la mise à disposition des nouveaux chéquiers dans les délais impartis. Un accompagnement spécifique a également été mis en place pour assister les collaborateurs et les clients dans l’appropriation des nouveautés. Ces actions reflètent l’engagement de la BIAT en faveur d’un secteur bancaire moderne et à la hauteur des ambitions nationales.

Par ailleurs, la BIAT s’est pleinement engagée dans l’application de l’article 412 ter de la loi 2024-41 relatif à la réduction de 50 % des intérêts à taux fixe pour les crédits à l’immobilier. Des moyens humains et techniques ont été déployés pour traiter rapidement et efficacement la totalité des demandes des clients éligibles.

Un soutien aux sociétés communautaires pour un développement inclusif

En phase avec la stratégie nationale de développement durable, la BIAT a renforcé en 2024 son engagement pour accompagner les sociétés communautaires. En plus de sa participation à la ligne de crédit mise en place par l’Etat, la banque a pris part aux ateliers de formation sur des thématiques clés comme la finance et la gestion, afin de structurer ces initiatives et d’en assurer la viabilité. Un accompagnement personnalisé est également proposé pour appuyer les porteurs de projets dans la concrétisation et la pérennisation de leurs activités à impact local.

Un engagement sociétal au service d’un développement inclusif et durable

En 2024, la BIAT a renforcé son rôle d’acteur engagé pour le développement durable à travers le financement, la gestion et la mise en œuvre de nombreux projets à fort impact.

Ainsi, en cohérence avec la politique nationale, la BIAT a pris en charge la rénovation de sites emblématiques de la capitale tels que la piscine municipale du Belvédère et la place Pasteur. Ces projets, financés par la banque et pilotés par ses experts en étroite collaboration avec les autorités publiques compétentes, ont permis de restituer à ces lieux leur cachet historique tout en répondant aux normes modernes de confort et de sécurité.

Dans le cadre de son soutien à l’inclusion sociale, la BIAT a apporté son appui au handisport à travers son partenariat avec la Fédération Tunisienne des Sports pour Handicapés. Grâce à ce partenariat, la BIAT a pu accompagner des athlètes en situation de handicap dans leur préparation aux grandes compétitions internationales, notamment les Jeux Paralympiques de Paris 2024.

Par ailleurs, la Fondation BIAT a poursuivi ses efforts dans le secteur éducatif à travers la réhabilitation de neuf établissements scolaires publics dans les gouvernorats de Tunis et de l’Ariana, bénéficiant à plus de 6 300 élèves. En plus de ces travaux d’infrastructure, la Fondation BIAT a procédé à l’équipement de laboratoires, de bibliothèques et à l’organisation d’ateliers pédagogiques axés sur le développement personnel des élèves.

La Fondation BIAT a également poursuivi le programme Generation Leaders, initié en 2014, qui accompagne les bacheliers brillants sur le chemin de l’excellence. De plus, elle a renforcé son initiative “Découverte du monde professionnel”, permettant aux étudiants des universités partenaires d’explorer différents secteurs d’activité à travers des visites d’entreprises ou de sites. Enfin, la Fondation BIAT a poursuivi son projet de valorisation du patrimoine immatériel tunisien à travers la publication d’une série d’ouvrages consacrés à la richesse du patrimoine culinaire régional.

Forte de ses résultats, de l’engagement de ses équipes et de la confiance de ses parties prenantes, la BIAT poursuit sa trajectoire de développement. Elle aborde la nouvelle année avec sérénité et la détermination de poursuivre sa mission d’accompagner ses clients, de soutenir l’économie nationale et de contribuer activement à la construction d’une société fondée sur l’inclusion et la durabilité.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn

