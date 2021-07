L’Assemblée des représentants du peuple a approuvé, mardi 13 juillet 2021, la décision du déploiement d’une unité militaire en République Centrafricaine sous la bannière de l’ONU.

Il s’agit de la compagnie d’intervention légère d’intervention rapide ” LQRF ” dont le déploiement dans ce pays sous le drapeau des Nations unies a été décidé par décret présidentiel publié en juin dernier au JORT.

Le ministre de la Défense nationale, Brahim Bartégi, a expliqué que l’envoi de cette unité s’inscrit dans le cadre du soutien de la Mission onusienne multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA).

De telles actions, a-t-il fait observer développent les capacités et permettent l’échange d’expertise entre les différentes formations étrangères.

Selon le ministre, la décision du déploiement de cette unité intervient aussi en réponse de la demande formulée à la Tunisie par le département du maintien de la paix relevant de l’ONU pour renforcer la participation tunisienne dans les missions onusiennes, notamment après la décision d’envoi d’une unité aérienne pour l’intervention rapide, l’accompagnement aérien, les recherches et le sauvetage en République Centrafricaine, approuvée le 9 février dernier par le parlement.

La compagnie d’intervention rapide, selon le ministre, a principalement pour mission d’intervenir pour protéger les civils contre les actes des groupes armés et de sécuriser la zone de déploiement, notamment à travers la mise en place des points de contrôle, l’acheminement des aides humaines et la garantie de la sécurité du personnel de l’ONU et ses équipements.

La compagnie est également chargée de soutenir les opérations de désarmement, de démobilisation, de réintégration et de retour au pays. Elle aide aussi à surveiller le respect des droits humains, selon Bartégi.

Dans son intervention, le ministre de la Défense a évoqué l’historique de la participation de l’armée tunisienne sous les bannières des Nations Unies et de l’Union africaine. Depuis son adhésion à l’ONU en 1956, la Tunisie a assuré 23 missions auxquelles 10 153 soldats tunisiens ont participé.

La durée du déploiement de l’unité militaire (comprenant 180 militaires) a été fixée à un an renouvelable, à compter du 5 juin 2021.