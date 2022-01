Pays ingouvernable, dites-vous ? La Guinée-Conakry (pour ne pas la confondre avec les deux Guinées, à savoir la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale) semble bien difficile voire impossible à gouverner. Pourtant ce pays de l’Afrique de l’Ouest au bord de l’Océan Atlantique ne manque pas d’atouts : plus de 300 kilomètres de côte, 1/3 des réserves mondiales de bauxite prouvées, fer, diamant, or, Cobalt, manganèse, des fleuves…

Autrement dit, la Guinée a tout pour se développer. Mais seulement voilà, depuis son indépendance en 1958, le pays ne parvient même pas à se hisser au rang des PED (Pays en développement), essentiellement parce qu’il n’a jamais eu de dirigeants véritablement patriotiques.

Pas d’infrastructures dignes de ce nom ; même l’électricité, qui est le b.a.-ba de tout développement d’un pays, manque. A Conakry la capitale, le courant est «rationné» par jour et par quartier, SVP.

A tout ceci s’ajoute une série de coups d’Etat : 1984 après la mort du premier président du pays, Ahmed Sékou Touré ; deux ou trois coups d’Etat pendant le règne de Lansana Conté (qui avait succédé à Sékou Touré ; un autre coup d’Etat à sa mort ; puis petite accalmie qui a permis l’adoption d’une nouvelle Constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à deux.

Mais, le premier élu sous ce régime, en l’occurrence le professeur d’université devenu président, Alpha Condé, dès la fin de son deuxième mandat, n’a pas trouvé autre chose à faire que modifier la Constitution. Et ce qui devait arriver arriva : il fut renversé en septembre 2021.

Aujourd’hui, les nouvelles autorités de Conakry notamment le Premier ministre Mohamed Béavogui, découvrent, avec stupéfaction, une chose qu’on croyait banni à jamais dans les différentes pays africains.

En effet, mercredi 23 janvier 2022, M. Béavogui a dressé un sombre tableau de la gestion du pays, et ce 5 mois après le renversement du président Alpha Condé par des militaires. Entre autres, il découvre 4 500 fonctionnaires fantômes, c’est-à-dire des personnes payées par la fonction publique mais qui n’existent pas réellement, selon le site voaafrique.com.

Tallal BAHOURY