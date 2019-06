Le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, a annoncé la programmation de 2300 logements et l’aménagement de lotissements dans les différentes régions du pays au profit des militaires et des martyrs et blessés dans des attaques terroristes.

Intervenant, mardi, lors de la cérémonie de remise de grades et insignes militaires à des officiers, sous-officiers et membres de l’Armée, organisée à l’occasion du 63e anniversaire de la création de l’Armée nationale, Zbidi a déclaré que le ministère œuvre à la réalisation de 1235 logements sur tout le territoire dans le cadre du prochain quinquennat, moyennant des investissements s’élevant à 45 millions de dinars.

Zbidi a formé le vœu de voir le taux de couverture des besoins en logements de location pour les militaires atteindre 80 pc.

Le ministre a insisté sur l’engagement de son département à améliorer les conditions de vie des militaires et à assurer une prise en charge optimale aux familles de ceux qui ont trouvé la mort lors de l’accomplissement de leur mission.

Il a indiqué qu’un centre militaire de prévention et de traitement des maladies cancéreuses d’une valeur de 100 millions de dinars sera réalisé. Le projet a été annoncé l’année dernière par le président de la République, chef suprême des forces armées.

Le ministre a, par ailleurs, appelé les militaires dans toutes les catégories à se préparer aux prochaines échéances nationales prévues fin 2019, saluant leurs efforts dans la sécurisation de la transition démocratique et la préservation de la sécurité publique.

Dans la matinée, le ministre a présidé à la Place de la Kasbah à Tunis, une cérémonie militaire officielle au cours de laquelle les couleurs nationales ont été hissées en présence des membres du Conseil supérieur des armées, de hauts cadres du ministère de la Défense et de civils, en plus du gouverneur de Tunis.

Lors de son déplacement dans le gouvernorat du Kef pour décorer plusieurs membres de l’unité territoriale de la Kalaa Khasba, Abdelkrim Zbidi a annoncé la création d’un centre militaire de prise en charge psychologique et d’études comportementales à la base militaire de Bouchoucha, selon un communiqué du département.