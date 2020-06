La Tunisie célèbre mercredi 24 juin le 64ème anniversaire de la création de l’Armée Tunisienne dans un contexte marqué par des défis plus nombreux à l’intérieur et à l’extérieur du pays, au regard de la situation régionale et internationale environnante.

Dans le cadre de sa volonté d’être au diapason des changements, les efforts de l’institution militaire se concentrent aujourd’hui sur la prospection de ce que pourrait être l’armée nationale à l’horizon de 2030.

Elle s’appuie pour ce faire sur une vision déterminant les priorités à la lumière des changements survenus à l’échelle régionale et internationale, lit-on dans une note de présentation du ministère de la Défense.

Cette nouvelle perception va se traduire dans le cadre d’un plan stratégique pour la période à venir, selon les propos tenus par le ministre de la défense Imed Hazgui. Hazgui avait indiqué également lors de la clôture de la session de formation organisée par l’Institut de Défense Nationale en faveur des membres de la commission parlementaire Sécurité et Défense, que les défis du moment pour l’institution militaire sont énormes vu la situation régionale de la Tunisie.

” Ces défis ne concernent pas uniquement les textes juridiques, mais encore les capacités financières “, avait-il dit.

Le ministre de la défense avait souligné à cette occasion l’importance de l’appui des élus du peuple à l’institution militaire pour développer et hisser le niveau de promptitude de l’armée nationale ainsi que ses moyens financiers dans la perspective de moderniser son infrastructure et ses équipements militaires.

Il est question également d’être en phase avec les progrès enregistrés à l’échelle internationale et de moderniser le système d’accompagnement social des militaires, à travers le développement des textes juridiques et l’élaboration d’une vision prospective de l’armée nationale pour la prochaine décennie.

Cette vision va se traduire par une stratégie comportant plusieurs objectifs et les moyens de les atteindre notamment en ce qui concerne les ressources humaines et financières relatives à la formation, à l’entrainement, à l’équipement et au soutien moral des militaires de différents rangs.

Depuis sa création le 24 juin 1956, l’armée nationale n’a cessé de remplir des missions essentielles dont la défense de la patrie et de son intégrité territoriale, la protection de ses institutions et la préservation des acquis de la nation.

Elle s’est également acquittée de taches complémentaires relatives à l’appui des efforts de l’Etat dans le domaine du développement et l’intervention dans les opérations de sauvetage et de lutte contre les pandémies et les catastrophes naturelles, souligne la même source.

Les mesures prises par le département de la défense pour renforcer les capacités opérationnelles de l’armée nationale ont permis dans ce sens une surveillance et un contrôle permanent des frontières et une réduction des activités liées à la contrebande et à la migration illégale à hauteur de 90%.

L’armée nationale a été un protagoniste dans le succès de plusieurs opérations militaires, qui ont permis de neutraliser un grand nombre de terroristes, et la saisie d’armes, de quantité importante de munition et de matières explosives ainsi que le désamorçage de mines et la destruction de caches terroristes, lit-on de même source.

La note cite la bataille de Ben Guerdane, symbole de la réussite des forces militaires à déjouer les schémas terroristes de DAECH qui visait particulièrement les installations sécuritaires et vitales de la ville et la sécurité de la Tunisie en générale.

Les unités militaires ont réussi à faire face à l’attaque des groupes terroristes en neutralisant 60 de leurs membres. En plus de ses missions prioritaires, l’institution militaire participe aux différents efforts nationaux pour le développement et la formation professionnelle, la sécurisation des différentes étapes électorales ainsi que les examens nationaux et le regroupement des récoltes.

Pour appuyer l’effort national et les structures nationales de santé dans leur lutte contre l’épidémie du Covid-19, l’institution militaire a mis en place un hôpital militaire mobile dans les alentours de l’hôpital militaire de Tunis et a transformé une unité militaire chirurgicale mobile en une unité de réanimation avec une capacité de 50 lits équipés à cet effet.

L’armée nationale a également installé un laboratoire mobile à Tataouine, qui a servi également dans la région de Kébili pour pouvoir augmenter le nombre de tests ciblés afin de dépister les cas suspects de contamination par le Covid-19.

Les régiments militaires ont pris part depuis le 23 mars, après le couvre feu décrété pour cause de confinement sanitaire, à des patrouilles conjointes sur tout le territoire du pays qui ont nécessité la mobilisation de plus de 1100 militaires. Ils ont également assuré la sécurité des unités carcérales et des centres de dons et de distribution des aides.

L’armée de l’air a été sollicitée durant la même période pour effectuer plus de 500 sorties aériennes de jour comme de nuit au moyen d’hélicoptères militaires et à partir de différentes bases aériennes.

Les avions militaires ont été mobilisés pour les opérations de rapatriement des tunisiens bloqués à l’étranger notamment en Algérie, en Italie, en RDA et en Grande Bretagne, mais aussi dans les pays du Sud-Est asiatique et dans certains pays d’Afrique.

Les avions militaires de l’armée de l’air et leur équipage ont assuré également des vols aériens en temps record pour ramener des équipements médicaux depuis Hong-Kong et la Chine. A l’échelle internationale l’armée tunisienne intervient dans des opérations de maintien de la sécurité et de la paix dans plusieurs pays.

La Tunisie contribue depuis l’année dernière et pour la première fois dans l’histoire de l’institution militaire, à la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) par une unité aérienne.

Des régiments militaires et observateurs tunisiens participent à plusieurs missions dans le monde sous l’égide des Nations Unies et de l’Union Africaine.

A cet effet la Tunisie assure la sécurité des élections et des aides humanitaires ainsi que le soutien médical et social au Cambodge, en Somalie, au Rwanda, au Burundi, en Afrique du Sud, à Haiti et en République Démocratique du Congo.

La célébration du 64ème anniversaire de la création de l’armée nationale débutera mercredi 24 juin par une cérémonie au palais de Carthage présidée par le chef suprême des forces armées et président de la République Kais Saied. Le ministre de la défense présidera jeudi 25 juin une cérémonie officielle de salut au drapeau national.