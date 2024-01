Vingt et une familles de martyrs d’opérations terroristes, de l’institution militaire, ont reçu lors, d’une cérémonie tenue, mercredi, au Mess des officiers à Tunis, les cartes électroniques relatives aux bourses d’études de leurs enfants.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la Défense nationale, Imed Memmich et du président de la Fondation “Fida”, Ahmed Jaâfer.

Cet évènement témoigne de la volonté ferme du président de la République, chef suprême des Forces armées, de veiller à fournir l’assistance sociale, morale et financière aux familles des martyrs de la patrie, dont ceux de l’Armée nationale, a déclaré le ministre de la Défense.

Memmich a souligné que l’octroi de ces cartes électroniques sera suivi par d’autres mesures visant à accompagner les enfants des martyrs de l’institution militaire dans leurs cursus éducatifs et universitaires.

Pour sa part, le président de “Fida” a indiqué que les valeurs des bourses d’étude allouées aux enfants des martyrs varient entre 880 dinars et 3300 dinars, ajoutant que cette mesure s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de Décret n° 2022-957 du 22 décembre 2022, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la Fondation Fida.

Ahmed Jaâfer a, par ailleurs, fait noter que ce décret prévoit, d’autres privilèges aux enfants des martyrs de l’Armée nationale, dont le droit au logement public tout au long de leurs parcours scolaires et universitaires.

Créé en vertu du décret n°20 du 9 avril 2022, la Fondation Fida a pour objectif de prendre en charge les familles des martyrs et blessés de la Révolution et des opérations terroristes parmi les différents corps de l’institution sécuritaire et militaire.