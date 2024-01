Pas moins de 331 sabreurs représentant 47 pays prendront part au Grand Prix de Tunis (sabre), prévu du 12 au 14 janvier à la salle omnisports de Radès, apprend-on, mercredi, auprès du Directeur Technique National de la fédération tunisienne d’escrime, Hassène Zouari.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Zouari a précisé que les pays engagés se répartissent entre 20 pays européens, 13 asiatiques, 7 africains, 6 américains et 1 océanique.

Selon la même source, la Tunisie sera représentée par 18 escrimeurs, à savoir Farès Ferjani, Ahmed Ferjani, Aziz Cherni, Dhia Ben Mansour, Lucas Messika, Amanallah Hmissi, Aziz Kaouèche, Yassine Ochioucha et Rayane Ferjani chez les hommes, et Yasmine Daghfous, Olfa Hzami, Aicha Bouajina, Yasmine Haj Ali, Chaima Haj Hamza, Yasmine Rezgui, Rania Ferjani, Chayma Meski et Kenza Ben Smail.

“Ce tournoi sera une occasion pour Farès Ferjani, classé 31e mondial, pour améliorer son classement en vue de conforter ses chances de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris-2024”, a souligné Zouari.