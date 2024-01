Le Programme culturel Afrique du Nord (PCAN) vient de lancer un appel à candidature d’entités artistiques et culturelles indépendantes en Afrique du Nord au profit des institutions, collectifs, réseaux ou espaces culturels, et ce, dans le cadre de son second cycle de quatre ans (2024-2027). Le dernier délai de l’appel à candidatures est fixé au 05 mars 2024.

Mis en œuvre par l’AFAC (Fonds Arabe pour les Arts et la Culture) et financé par la Direction du développement et de la coopération suisse, le PCAN vise à travers deux fonds à renforcer les entités artistiques et culturelles indépendantes (institutions, collectifs, réseaux, espaces, entreprises sociales, etc.), à encourager les collaborations régionales et à soutenir la distribution, la circulation et la diffusion des œuvres artistiques dans tous les domaines.

Le programme du Fonds national d’opportunités culturelles (FNOC) est dédié aux institutions et espaces artistiques et culturels dans chacun des cinq pays d’Afrique du Nord dont la Tunisie ciblés par le programme et apporte un soutien dans les domaines institutionnels et programmatiques. Le Fonds compétitif régional de créativité (FCRC) soutient des projets de collaboration établis dans le cadre de partenariats impliquant au moins une entité basée en Afrique du Nord et une ou plusieurs entités présentes sur le continent africain et/ou dans la région arabe. Ce fonds vise à renforcer les collaborations existantes et bien établies, initiées avant l’opportunité de la phase II du PCAN, mais aussi à encourager le développement de nouvelles collaborations de façon délibérée et réfléchie.

Au cours de son premier cycle (2019-2023), le PCAN a offert 40 subventions, en soutenant 28 organisations au niveau institutionnel et programmatique, et 12 projets collaboratifs en Afrique du Nord. Ouvert à la diversité des expressions culturelles, sans condition sur les thèmes ou les pratiques artistiques, ce programme, informe l’ambassade de Suisse sur sa page facebook, a par ailleurs fourni un appui professionnel et technique, des lieux de réunions, en plus d’une plate-forme numérique offrant des informations, des ressources et un suivi des progrès réalisés par les entités et les projets soutenus.