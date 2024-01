Le poète et critique tunisien Moncef Ouhaibi a reçu dans le cadre de la 20ème édition du Festival de la poésie arabe de Sharjah, le Premier Prix Sharjah de la critique poétique dans sa troisième édition pour sa recherche “La structure du discours poétique dans la poésie arabe contemporaine”. Le second et le troisième prix ont été décernés aux critiques marocains Anouar Benaich et Hussein Benbada.

Le lauréat tunisien de ce prix visant à enrichir la scène critique de la poésie arabe, est considéré une des grandes voix de la poésie tunisienne et arabe contemporaine. Outre ses recueils de poésie, il est aussi auteur de documentaires et fictions. Parmi ses ouvrages “Que toute chose se taise”, paru en janvier 2012.

La 20ème édition du Festival de la poésie arabe de Sharjah qui a démarré lundi 8 janvier 2024 pour se poursuivre durant sept jours est marquée par la participation de près de 70 poètes, plumes et critiques en provenance de différents pays arabes.