Le ministre de la Défense nationale, Brahim Bartégi, a révélé, lors de l’inauguration d’une exposition en célébration de l’anniversaire de l’Armée nationale, vendredi 18 juin 2021, qu’il sera procédé prochainement à la construction d’une nouvelle unité maritime flottante de 50 mètres de long.

L’armée nationale, en partenariat avec une société privée installée à Sfax, a réussi jusqu’ici à construire quatre unités maritimes flottantes de 27 mètres, actuellement en exploitation, a-t-il rappelé, en marge de l’exposition documentaire organisée à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire de l’Armée nationale.

Sur les principaux défis de l’armée nationale, aux plans intérieur et extérieur, Bartégi a estimé que le principal défi réside dans la lutte contre le terrorisme.

L’armée nationale ne cesse d’enregistrer des progrès considérables sur ce plan, dont la dernière en date est l’opération menée en mai dernier, a-t-il dit. “La guerre contre le terrorisme se poursuit avec une extrême vigilance. Nous sommes décidés à vaincre le terrorisme”.

Le ministre de la Défense précisera que l’armée nationale est, aussi, appelée à protéger les frontières ouest et est du pays et à lutter contre le trafic, la contrebande et toutes les formes de crime organisé. Elle a également pour mission de lutter contre les tentatives de migration irrégulière.

Il a rappelé la participation de militaires tunisiens aux missions onusiennes pour maintien de la paix, soulignant que les efforts déployés par l’Armée nationale, à l’étranger, sont constamment salués.

Il a, dans ce sens, tenu à rappeler que l’Armée nationale participe actuellement à une mission onusienne au Mali et qu’elle s’apprête à prendre part à une autre mission en Centrafrique.

Bartégi a, par ailleurs, salué la mémoire des soldats tombés en martyrs en accomplissant leur mission, celle de protéger le pays et de défendre sa stabilité. La Tunisie est entre de bonnes mains, a-t-il assuré.

“Le point fort de l’Armée nationale est la confiance que les Tunisiens ont placé en l’institution militaire”, ce qui constitue un facteur de motivation et d’encouragement pour l’ensemble des militaires.

Inaugurée vendredi 18 juin 2021, l’exposition se poursuivra jusqu’au 28 juin. Elle retrace l’histoire de l’institution militaire depuis sa création, le 24 juin 1956, ainsi que les différentes actions et missions humanitaires et de paix menées tout au long de ces décennies.