Le ministère de la Défense nationale publie le bilan de l’intervention des différentes unités militaires au cours de l’année 2022.

Selon un communiqué du département rendu public vendredi 6 janvier 2023, ces interventions ont été menées ” dans le cadre de l’exécution des missions essentielles de l’armée, à savoir défendre l’inviolabilité de la patrie, protéger ses eaux territoriales et son espace aérien.

Il s’agit également de lutter contre le terrorisme et de sécuriser les frontières, en plus de contribuer à la lutte contre les activités illégales et de soutenir les autorités civiles dans la sécurisation des grandes manifestations nationales et internationales.

Toujours selon le communiqué, les opérations des forces armées opérant à la frontière sud-est du pays et dans les hautes terres de l’ouest, durant l’année écoulée, ont empêché 3 601 personnes de franchir illégalement la frontière vers la Tunisie.

Les objets saisis…

Elles ont également déjoué de nombreuses opérations de contrebande d’une valeur de plus de 51 millions de dinars.

Parmi les objets saisis, le communiqué cite 447 véhicules et camions chargés de divers matériels destinés à la contrebande, 201 armes de chasse, plus de 1,5 million de comprimés psychotropes, 4 425 kg de cannabis et plus de 6,8 millions de paquets de cigarettes.

Les unités du génie militaire ont neutralisé et détruit 243 obus datant de la Deuxième Guerre mondiale.

Plusieurs opérations en mer

Par ailleurs, les unités de l’armée navale ont réalisé, en 2022, dans le cadre des missions de secours, de sauvetage et de lutte contre les opérations illégales en mer, 236 opérations d’intervention dans le domaine de la recherche et du sauvetage et de l’assistance en mer.

Elles ont en outre mené 55 autres opérations d’intervention contre les opérations illégales, à l’instar de la contrebande, de la migration irrégulière, de la pêche anarchique et de la pollution marine.

425 heures de vols pour l’armée de l’air

Aussi, l’armée de l’air a effectué 170 missions, soit 425 heures de vols dans le cadre de ses interventions de terrain pour éteindre les incendies dans plusieurs régions et soutenir les efforts de l’Etat dans le domaine de la sécurisation des grandes cultures et de l’évacuation sanitaire par voie aérienne.

La direction de la santé militaire n’est pas en reste

Quant à la Direction générale de la santé militaire, elle a acheminé trois convois sanitaires dans le centre et le sud, dans le cadre des efforts visant à épauler le travail des organismes de santé publique.

Ces convois ont offert des cliniques médicales dans toutes les spécialités au profit de 4 384 citoyens, à laquelle 128 cadres médicaux et paramédicaux militaires ont participé.