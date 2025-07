Un projet visant à instaurer un hub méditerranéen spécialisé en intelligence artificielle, a été au centre d’une séance de travail tenue, mercredi, entre l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) et des représentants de la Délégation interministérielle à la Méditerranée(DIMED) relevant du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

Ce projet ambitionne de positionner la rive sud de la Méditerranée, notamment la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, le Liban et l’Égypte, comme un hub incontournable en matière d’innovation numérique et de technologies avancées, selon un communiqué de l’APII.

Le projet de hub méditerranéen en IA s’articule autour de quatre objectifs stratégiques. Il s’agit de renforcer l’écosystème entrepreneurial en IA dans les pays du Sud de la Méditerranée, avec un appui ciblé aux structures d’accompagnement, à l’accès au financement et à l’entrepreneuriat féminin.

Il vise à valoriser les innovations en IA en les transformant en solutions concrètes, grâce au rapprochement entre la recherche appliquée et les initiatives entrepreneuriales et en soutenant les startups deeptech à fort potentiel.

Il permettra également d’encourager la coopération régionale et internationale, à travers des cadres de collaboration entre startups, chercheurs, investisseurs et institutions et de positionner les talents méditerranéens sur la scène mondiale, en promouvant une innovation responsable, durable et inclusive.

La réunion tenue en présence de représentants d’Expertise France a permis également des échanges approfondis sur les pistes de collaboration, dans la perspective de structurer un écosystème autour de l’intelligence artificielle (IA).

Au cours de cette rencontre, la délégation française a pu découvrir de près les missions de l’APII, notamment son rôle dans la promotion de l’innovation, l’accompagnement des PME et des startups, le soutien à la transformation numérique ainsi que sa capacité à fédérer les acteurs économiques et technologiques autour de projets communs