On ne peut pas parler de relance de l’économie quand plus de 16 000 Tunisiens sont morts à cause de la Covid-19 et de l’échec de la stratégie nationale de vaccination “. C’est ce qu’a déclaré, mercredi 7 juillet 2021, le député Hichem Ajbouni, qui appelle donc à retirer le projet de loi sur la relance de l’économie et à concentrer les efforts sur le sauvetage des vies des citoyens et l’acquisition des vaccins dans les plus brefs délais.

Lors d’une plénière tenue au palais de Bardo consacrée à l’examen d’un projet de loi sur la relance de l’économie et la régularisation des infractions de change dont l’adoption par la Commission parlementaire des finances remonte au 30 septembre 2020, il a ajouté qu’”on ne peut non plus parler de relance de l’économie quand plusieurs entreprises ont fait faillite à cause des répercussions de la pandémie et face à une détérioration sans précédent du climat sociopolitique et sanitaire, aggravée par le conflit persistant entre les trois présidences”.

Il appelle le gouvernement à mobiliser les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses croissantes, sauver les PME, soutenir les catégories vulnérables et les familles nécessiteuses et garantir les services vitaux aux citoyens notamment, l’électricité et l’eau, après les fréquentes perturbations et coupures enregistrées dans plusieurs régions.

Le député souligne, par ailleurs, que “le projet de loi proposé ne comporte aucune mesure de relance économique, ni de soutien à l’investissement et au développement, notamment dans ce contexte difficile que traverse le pays “, faisant remarquer qu’il s’agit d’une loi de rafistolage, dépassée par les événements “.

“le projet de loi en question est en contradiction avec l’article 60 de la constitution et l’article 46 du Règlement intérieur de l’ARP “.

Et d’expliquer “le député Iyadh Elloumi a maintenu sa qualité de président de la Commission parlementaire des finances bien que l’article 46 du règlement intérieur stipule clairement, que le député ou le bloc sortant de l’opposition perd automatiquement la mission qui lui était attribuée en cette qualité. Nous avons adressée une correspondance au président du parlement à cet effet, mais aucune suite n’a été donnée à cette correspondance “.

” Le projet de loi sur la relance de l’économie et la régularisation des infractions de change a ainsi été adopté en infraction claire par rapport à la constitution et au règlement intérieur de l’ARP et le bloc démocratique a l’intention de déposer un recours contre ce projet “, a-t-il enchaîné.

Le député a encore déclaré que ” ce projet de loi a été adopté par la commission des finances le 30 septembre 2020 et que presque une année après, la situation dans le pays a changé et de ce fait, les dispositions de cette loi devraient être actualisées pour être en phase avec les nouveaux enjeux”.

Ajbouni fait partie du bloc démocratique avait décidé fin juin de boycotter le vote des projets de loi proposés par le gouvernement, en signe de protestation contre le refus de son chef Mechichi d’assister aux plénières consacrées au dialogue avec le gouvernement.

Le bloc démocratique, composé des élus du Courant démocrate et du mouvement Echaab, rassemble au total 38 députés, et fait partie de l’opposition.

De son côté, le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli, a demandé à l’ARP de reporter à une session ultérieure l’examen du projet de loi sur la relance de l’économie et la régularisation des infractions de change. 96 députés ont voté pour la demande de report, 12 se sont abstenus et un seul a refusé la demande.

Kooli a expliqué que le gouvernement a demandé ce report afin de réagir aux recommandations des députés.