Le “CREATIVE HUB”, Groupement professionnel de la CONECT, qui abrite les entrepreneurs des technologies créatives et numériques tunisiennes, annonce que deux de ses membres, “DESIGN LAB” et “MORBIKET”, sont les grands vainqueurs du Premier Challenge africain de la culture.

Ce programme a été initié dans le cadre de la Saison Africa 2020 en France, par le Centre des monuments Nationaux avec le soutien de l’AFD (Agence française de développement), de l’Institut français et d’Africa in Colors.

Ces startups africaines vont bénéficier, pendant un an, d’un accompagnement unique, grâce auquel, elles pourront tester leurs projets dans les monuments du CMN et profiter de cette expertise mondialement reconnue. Elles auront également, l’occasion de pouvoir développer leur offre sur le marché culturel français.

Le CREATIVE HUB affirme que “le triomphe tunisien est total puisqu’une autre Startup tunisienne EDUC’ART figure au palmarès des vainqueurs”, soulignant que “cette récompense et cette reconnaissance internationale honorent le travail quotidien des startups créatives numériques tunisiennes et du CREATIVE HUB qui font de notre pays, l’un des plus créatifs et innovants du continent africain, dans l’un des secteurs clés de l’industrie du futur”.

Il y avait au départ 362 startups, et dans le dernier carré figurait 9 startups de Tunisie, 1 du Sénégal, 1 du Mali, 2 de Côte d’Ivoire, 1 d’Afrique du Sud, 1 du Togo, et 1 de RDC. En outre, parmi les 16 finalistes, il y avait 12 femmes, a précisé la CONECT.

Les gagnants sont :

DESIGN LAB qui met en lumière des monuments, en utilisant les nouvelles techniques du numérique, notamment le mapping vidéo.

EDUC’ART qui développe des jeux de construction éco-responsables enrichis de contenus pédagogiques et ludiques en réalité augmentée.

MORBIKET qui produit des contenus digitaux venant animer, en réalité augmentée, des supports papier à destination des jeunes publics.