Un accord-cadre de coopération entre l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant et l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi et des compétences au Royaume du Maroc a été signé, mardi 29 juin 2021 à Tunis lors d’une séance de travail tenue, en présence da ministre tunisienne de la Jeunesse, des Sports et de l’Insertion professionnelle par intérim, Sihem Ayadi, et le ministre marocain du Travail et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Amkraz.

Cet accord vise à échanger les expertises et les expériences entre les deux pays dans le domaine de la promotion de l’emploi, le développement de l’entrepreneuriat et de l’ouverture sur d’autres expériences sur le continent africain.

L’accord a été signé par la Directrice Générale de l’Agence Nationale pour l’Emploi, Ferihan Bousoffara et le directeur général par intérim de l’Agence nationale marocaine pour la promotion de l’emploi et des compétences, Yahya Akash ont signé cet accord. Les deux responsables ont présenté un bref aperçu des stratégies et méthodologies de travail dans les agences pour l’emploi en Tunisie et au Maroc, qui reposent principalement sur le principe de la numérisation des services fournis au demandeurs d’emploi, aux personnes qui souhaitent travailler pour leur propre compte et aux chefs d’entreprises. Il s’agit, en outre de la formation des ressources humaines et de l’amélioration de leur employabilité.

En vertu de cet accord, les deux parties s’engagent à soutenir la coopération Sud-Sud dans le domaine de l’emploi à travers des accords de jumelage entre les services d’emploi sur le terrain opérant dans les deux pays pour développer des méthodologies d’accompagnement des demandeurs d’emploi, outre l’organisation d’expositions et foires communes dans le domaine de la promotion de l’emploi et de l’initiative privée et l’échange d’expériences et d’expertises dans de nombreux domaines, notamment, l’élaboration de programmes et mécanismes d’aide à l’emploi.

A cette occasion, Ayadi a mis l’accent sur les relations de coopération séculaire établies entre les deux pays dans le domaine de la formation professionnelle et de l’emploi, affirmant la volonté de son département de renforcer davantage cette coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports.

Pour sa part, le ministre marocain du Travail et de l’Insertion professionnelle a passé en revue les caractéristiques de la stratégie de l’emploi dans son pays, soulignant que cet accord permettra de renforcer davantage la coopération bilatérale.