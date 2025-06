Organisée annuellement par l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP), la 46ème édition du Festival national culturel et sportif des jeunes de la formation professionnelle a pris fin hier à Nabeul.

A cette occasion, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a remis les prix aux lauréats des différentes compétitions sportives et culturelles de ce festival qui vient couronner les activités culturelles et sportives organisées tout au long de l’année dans tous les centres de formation.

Le ministre a souligné l’importance accordée à ces activités dans les centres de formation, afin de renforcer les soft skills des stagiaires et faciliter leur intégration professionnelle.

Quelque 600 jeunes et formateurs représentant les 50 centres de l’ATFP ont pris part au festival.