Un protocole d’accord a été signé, lundi 28 juin 2021, entre le ministère tunisien des Affaires sociales et le ministère marocain du Travail et de l’Insertion professionnelle dans le domaine de l’emploi et de la protection sociale.

Signé par Mohamed Trabelsi et Mohamed Amkraz, respectivement ministres tunisien des Affaires et marocain du Travail, le protocole vise à développer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’emploi et de la protection sociale par l’échange de compétences professionnelles, d’expériences, de programmes et d’études, en particulier dans les domaines de la législation et de la réglementation du travail, de la santé et de la sécurité, la lutte contre le travail des enfants, la protection des droits des femmes au travail et le soutien au dialogue social face aux crises et aux pandémies.

Dans le cadre du protocole d’accord, un comité technique sera créé et composé de 3 représentants de chaque ministère, afin d’élaborer un programme annuel de suivi et d’évaluation des procédures qui seront mises en œuvre.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du renforcement du cadre juridique entre les deux pays pour inclure, outre les affaires sociales, la sécurité sociale et la sensibilisation à la culture de l’emploi, des relations professionnelles et de la protection sociale.