Spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de solutions d’éclairage public, le groupe industriel Ragni ouvre son capital à Bpifrance et AfricInvest, au travers de ces Fonds-Franco Africains.

Cette opération de primo ouverture de capital vise à permettre au groupe familial de poursuivre ses investissements dans l’industrie 4.0, d’accélérer le développement export et la transition écologique.

Fondé en 1927 dans les Alpes-Maritimes (06), le groupe industriel Ragni est l’un des leaders français de la conception et de la fabrication de solutions d’éclairage public. Depuis près 94 ans, le groupe produit ses luminaires sur 6 sites répartis sur le territoire national : 3 sites à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 2 sites à Tourrettes (Var) et 1 site de production d’éclairage solaire dans le Maine-et-Loire.

Ragni valorise les savoir-faire tout en consolidant son développement en France et à l’international dans plus de 60 pays. Constitué de la maison mère Ragni et de deux filiales étrangères, Ragni Lighting (Denver, USA) et Ragni IC (Mostar, Bosnie-Herzégovine), ainsi que de Novéa Energies, une filiale française spécialisée dans l’éclairage autonome solaire, le Groupe conçoit des produits fiables et performants tournés vers le développement durable et l’éclairage intelligent.

Artisans de la lumière, ils conçoivent également des pièces sur-mesure soucieuses des critères sociaux et environnementaux pour créer des solutions d’éclairage uniques adaptée à la smart city dans lesquelles les fonctionnalités innovantes se déploient au service des usagers ; le tout en garantissant la qualité de l’offre technique et le suivi jusqu’aux clients finaux : les communes, les collectivités et les syndicats d’électricités situés en Europe et à l’international.

Le groupe emploie près de 150 salariés et réalise un chiffre d’affaire de plus de 50 millions d’euros. Ragni s’appuie sur un réseau de 16 agences réparties sur le territoire métropolitain et d’Outre-mer pour promouvoir et distribuer ses solutions d’éclairage.

L’éclairage public en France compte près de 11 millions de points lumineux dont seulement 15% à 20% sont équipés de technologies modernes type LED, et 40% ont plus de 25 ans.

«Le parc d’éclairage français est vieillissant, énergivore, il y a un enjeu majeur de renouvellement des installations sur les 25 prochaines années. En tant qu’industriel français produisant l’intégralité de ses éclairages dans les Alpes-Maritimes, Ragni a un rôle central à tenir dans cette importante phase de rénovation. » souligne Stéphane Ragni, Directeur général.

Les opportunités de croissance sont tout aussi importantes à l’étranger qu’en France. «L’éclairage public est un vecteur de sécurité et de développement en France comme ailleurs. Le savoir-faire de Ragni est un formidable atout pour le développement à l’export» rappelle Jean-Christophe Ragni, Directeur général.

«Nos partenaires commerciaux en Afrique, ainsi que nos filiales basées aux USA et en Europe de l’Est sont de précieux relais qui nous permettent de fabriquer sur place des produits que nous distribuons ensuite localement : Ragni Lighting fournit le continent américain et le Canada. De son côté, Ragni IC effectue la distribution sur l’ensemble des pays voisins de la Bosnie-Herzégovine.»

Cette ouverture de capital s’inscrit dans une logique de maintien et de sécurisation du caractère familial du groupe comme l’indique Marcel Ragni, Président du groupe Ragni : «La direction générale du groupe est aujourd’hui entre les mains de mes deux fils, Jean-Christophe et Stéphane, 4ème génération de Ragni aux commandes. L’entrée au capital de partenaires solides en mesure d’accompagner le passage au stade d’ETI s’est fait naturellement avec Bpifrance et AfricInvest.».

Avec l’adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies en 2018 et la création d’un service Dialogue et Développement durable en 2020, Ragni a entériné ses engagements en matière de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE), matérialisés par des objectifs de développement durable. Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, Ragni, qui promeut activement La French Fab, est également l’un des « éclaireurs » de la communauté du Coq Vert, lancée par Bpifrance, l’ADEME et le ministère de la Transition écologique, laquelle regroupe les entreprises engagées dans la transition écologique.

«Avec cette opération, Bpifrance et AfricInvest accompagnent un groupe familial quasi centenaire, promoteur du savoir-faire industriel français. La 4ème génération aux commandes a le pied sur l’accélérateur, notre ambition d’investisseur actif consiste à leur apporter les moyens financiers et opérationnels d’atteindre les objectifs ambitieux qui ont été fixés. Nous sommes très heureux de continuer à accompagner Ragni, entreprise cliente de Bpifrance de longue date et porte étendard des Coqs vert et bleu.» déclare Arnaud Hilaire, Directeur d’Investissement chez Bpifrance.

« Nous sommes très heureux d’accompagner la prochaine phase de développement du Groupe Ragni, en France et à l’international, notamment en Afrique. Le savoir-faire, l’expertise et l’innovation permanente du Groupe sont des atouts qui leur permettront de consolider leur position de leader du secteur en France, en Europe et dans le monde. », ajoutent Khaled Ben Jennet et Stéphane Colin d’AfricInvest.