AfricInvest vient d’annoncer la clôture du French African Fund II (« FFA II »), le fonds successeur du Fonds Africain Français (« FFA »), doté de plus de 50 millions d’euros provenant d’investisseurs institutionnels français et internationaux, y compris privés.

Les FFA sont les premiers fonds transfrontaliers dédiés aux petites et moyennes entreprises françaises (PME) qui souhaitent investir et se développer en Afrique. La vision des Fonds est d’accélérer la croissance de ces PME à travers des projets de développement sur le continent et au-delà. FFA II a été initialement lancé en janvier 2021 en tant que successeur de FFA, qui a investi dans huit PME et ETI françaises ayant un lien avec l’Afrique.

Stéphane Colin, Managing Partner, AfricInvest Europe, a déclaré : « Nous sommes ravis de cette étape importante pour le Fonds Africain Français. De nombreux investisseurs actuels nous ont réitéré leur confiance et de nouveaux investisseurs ont été convaincus par notre approche d’investissement unique.

Khaled Ben Jennet, associé directeur, AfricInvest Europe, a ajouté : « Aujourd’hui, les fonds africains français ont une stratégie d’investissement unique et différenciante dans le Private Equity Small et Mid Cap marché. Ils apportent une réelle valeur additionnelle pour chaque société du portefeuille, notamment pour leur développement en Afrique”

AfricInvest Europe vise à soutenir les entreprises bénéficiaires grâce à son expérience, ses capacités de financement, son réseau étendu et l’expertise de ses équipes en France et en Afrique pour les aider à accélérer leur croissance et accéder à de nouveaux marchés. Il vise également à faciliter les partenariats avec les partenaires commerciaux, financiers, industriels et technologiques sur chaque marché.

Le fonds est géré par AfricInvest Europe, qui fait partie du groupe AfricInvest, et est dirigé par une équipe dédiée.