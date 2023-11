Africa Healthcare Network (AHN), l’un des principaux fournisseurs de services de dialyse en Afrique, a obtenu 20 millions de dollars en fonds propres et en emprunt auprès d’Africa50, d’AfricInvest et d’Ohara Pharmaceutical Co., Ltd, basée à Tokyo.

AfricInvest a fourni un financement par emprunt via son Transform Health Fund, un fonds de financement mixte innovant. Le financement permettra à l’AHN d’accélérer sa croissance et de combler des lacunes importantes en matière de disponibilité de soins rénaux abordables et de haute qualité à travers l’Afrique.

Les principaux objectifs de l’investissement incluent l’expansion de l’accès aux soins, l’amélioration des capacités technologiques, le renforcement du personnel médical et la maximisation de l’impact développemental et de la durabilité, tout en respectant des normes éthiques et ESG élevées.

Le PDG de AHN, Matt Williams, s’est dit optimiste quant à l’impact significatif que ce financement pourrait avoir dans la lutte contre les maladies rénales et dans l’amélioration du paysage global des soins de santé en Afrique.

Ce partenariat entre AHN, Africa50 et AfricInvest souligne l’importance des collaborations à fort impact pour relever les défis de santé en Afrique. Ces investissements sont cruciaux pour soutenir la croissance et l’expansion d’AHN dans son objectif d’ouvrir plus de 100 centres d’ici 2025.