British International Investment (BII), institution britannique de financement du développement, a vendu sa participation de 10,1 % dans I&M Group PLC à AfricInvest, une plateforme de gestion d’actifs panafricaine de premier plan. La transaction, réalisée par East Africa Growth Holding, véhicule spécialement formé et contrôlé par AfricInvest, marque une étape importante dans le secteur financier est-africain et reflète la confiance dans ce marché dynamique.

I&M Group PLC, un acteur important des services bancaires en Afrique de l’Est, est présent au Kenya, à Maurice, en Tanzanie, au Rwanda et en Ouganda. La banque, cotée à la bourse de Nairobi et à celle de Kigali via sa filiale rwandaise, offre une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux PME et aux grandes entreprises.

Depuis l’investissement initial de BII en 2016, I&M Group a connu une croissance exponentielle. Son portefeuille de prêts a triplé, passant de 135 milliards KES à 310 milliards KES, et sa base de clients a quintuplé, atteignant plus de 500.000. Ces réussites ont permis à la banque d’atteindre le statut de Tier 1 au Kenya en 2019, renforçant sa position de leader et pionnier des services financiers numériques dans la région.

La vente de cette participation coïncide avec le 50e anniversaire de I&M Bank Limited, la filiale principale du groupe, fondée en 1974 et devenue une banque commerciale en 1980. Au cours des sept dernières années, BII a soutenu I&M dans ses initiatives stratégiques, notamment son plan iMara, visant à renforcer sa proposition de valeur pour les PME et les clients particuliers. Cette stratégie a abouti à la création de produits innovants, une transformation numérique significative, et une expansion régionale notable, notamment en Ouganda en 2020.

Maximilian Biswanger, directeur des investissements chez BII, a salué cette transaction comme une réussite majeure, affirmant que le partenariat avec AfricInvest, un investisseur aligné sur les objectifs de durabilité et d’impact, permettra à I&M de continuer à croître tout en favorisant l’inclusion financière.

Julius Tichelaar, associé principal chez AfricInvest, a exprimé sa fierté de prolonger le partenariat avec I&M, soulignant la solide réputation du groupe en matière de performance et d’intégrité. L’engagement d’AfricInvest, qui possède déjà une participation significative dans I&M Bank Rwanda depuis 2019, renforcera davantage le secteur financier en Afrique de l’Est.

Enfin, I&M Group, sous la direction de Sarit Raja-Shah, se concentre sur la durabilité, en intégrant des solutions écologiques et en réduisant les émissions de carbone, conformément aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. AfricInvest continuera à soutenir cette mission, contribuant à une valeur durable tant sur le plan environnemental que social.

En conclusion, cette transaction souligne non seulement la croissance et la transformation de I&M Group, mais aussi la robustesse et l’attractivité du secteur financier en Afrique de l’Est, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de développement inclusif et durable. ​