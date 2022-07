AfricInvest vient d’annoncer que les deux fonds AfricInvest II LLC et AfricInvest Financial Sector Fund Ltd sont sortis de leur investissement dans Bridge Group West Afrique « BGWA », une société holding de services financiers contrôlée par Teyliom International Group « Teyliom ».

Au cours de la période d’investissement, AfricInvest a accompagné BGWA dans son parcours de croissance d’une entreprise bancaire commerciale dans un seul pays, Bridge Bank Group Côte d’Ivoire, à un groupe régional diversifié qui couvre aujourd’hui le Sénégal à travers Bridge Bank Sénégal, et a étendu ses activités à d’autres services financiers bancaires en Côte d’Ivoire, tels que le courtage et la gestion d’actifs via Bridge Securities et Bridge Asset Management, et la micro finance via un service innovant d’épargne et de crédit centré sur le mobile (via Bridge Micro Finance « BMF »).

Avec le soutien d’AfricInvest, Bridge Bank a élargi l’accès au financement et au crédit pour les PME et les personnes vulnérables en Afrique de l’Ouest, favorisant ainsi la formalisation et l’expansion des entreprises représentant la grande majorité des emplois dans la région et contribuant à la réduction de la pauvreté.

Skander Oueslati, directeur des investissements et associé principal chez AfricInvest, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous être associés à BGWA dans sa stratégie de diversification. En effet, Africinvest Group a été à l’origine de nouveaux partenariats pour le lancement de Bridge Securities et Bridge Asset Management avec Tunisie Valeurs comme partenaire technique et financier. De plus, AfricInvest a joué un rôle actif dans la création de BMF en réunissant la banque est-africaine NCBA Group (propriétaire du principal produit de nano-prêts mobiles au Kenya) pour aider à introduire «MoMo Kash», le premier nano-prêt mobile. -produit de prêt et de nano-dépôt sur le marché ivoirien, augmentant l’accès financier aux populations à faible revenu.

Hichem Ghanmi, associé principal chez AfricInvest, a ajouté : « Au cours de la période d’investissement, le soutien d’AfricInvest a permis à BGWA de se développer de plus en plus, en pionnière des solutions d’inclusion financière en Côte d’Ivoire. Nous avons été ravis de soutenir la stratégie de croissance de BGWA avec la meilleure direction de sa catégorie, y compris M. Yerim Sow, un véritable entrepreneur visionnaire toujours à la recherche de projets percutants »

Jean-Charles Besse, directeur financier de Teyliom, a déclaré : « Teyliom et AfricInvest ont travaillé avec l’équipe de direction de nos sociétés affiliées pour surmonter un environnement économique et financier difficile afin de fournir une croissance significative à BGWA. Notre activité de services financiers continuera d’être l’un des principaux moteurs de la croissance du groupe Teyliom. »

Yerim Sow, PDG et Président de Teyliom a conclu : « Nous remercions AfricInvest pour le rôle qu’ils ont joué et l’expertise partagée avec nous depuis 2014. Nous remercions particulièrement l’équipe impliquée dans le conseil d’administration pour leur professionnalisme et leur collaboration constructive ».

