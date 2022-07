AfricInvest est une plateforme d’investissement panafricaine de premier plan active dans plusieurs classes d’actifs alternatives, notamment le capital-investissement, le capital-risque, le crédit privé et les actions cotées.

Au cours du dernier quart de siècle, nous avons levé plus de 2 milliards de dollars pour financer près de 200 entreprises à divers stades de développement, apportant valeur et impact à nos investisseurs, aux sociétés de notre portefeuille et aux communautés que nous servons.

Notre équipe de 100 experts en investissement répartis dans plus de dix bureaux sur trois continents a fait ses preuves en offrant des rendements attrayants ajustés au risque tout en stimulant la croissance de la productivité, en créant des emplois et, en fin de compte, en améliorant la vie des Africains grâce à un développement inclusif et durable.

AfricInvest a été fondée au début des années 1990, une société d’investissement et de services financiers.

Bénéficiant d’une position unique parmi les investisseurs en capital-investissement les plus expérimentés du continent, AfricInvest dispose d’équipes d’investissement dédiées à l’Afrique et emploie plus de 90 professionnels dans onze bureaux.

AfricInvest a levé 1,9 milliard de dollars à travers 21 fonds et bénéficie d’un soutien solide et à long terme d’investisseurs locaux et internationaux, y compris des institutions de financement du développement de premier plan aux États-Unis et en Europe.

Ayant cofondé l’African Venture Capital Association (AVCA) ainsi que la Middle East North Africa Private Equity Association (MENAPEA) et l’Euromed Capital Forum, la société est un promoteur actif du secteur du capital-investissement dans la région.

Depuis le début, AfricInvest a investi dans plus de 170 entreprises à travers 25 pays africains dans une variété de secteurs à forte croissance et maintient un large réseau de cadres de haute qualité à travers l’Afrique, offrant une vaste expertise dans les industries de croissance clés, y compris les services financiers, l’agroalimentaire, la consommation /commerce de détail, éducation et santé.

Site web: www.africinvest.com

(Dernière mise à jour: Juillet 2022)