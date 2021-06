Le Comité des droits de l’enfant (CRC) a félicité l’adhésion de la Tunisie au protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, selon les conclusions du CRC sur la Tunisie et le Luxembourg.

Selon un communiqué du Comité rendu public jeudi 10 juin 2021, il s’agit d’une étape déterminante qui en fait de la Tunisie le premier pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à permettre à des enfants de présenter, à titre individuel, des communications alléguant de violations spécifiques de leurs droits.

Toutefois, les experts du Comité se disent inquiets quant au niveau élevé de violence contre les enfants en Tunisie, y compris les violences domestiques et les abus sexuels.

Dans ce cadre, les membres appellent l’Etat partie à accélérer la mise en place d’une législation de protection des enfants victimes et témoins d’actes criminels, ainsi qu’à allouer des ressources suffisantes pour leur apporter du soutien.

La Tunisie et le Luxembourg, deux Etats parties, étaient examinés dans le cadre de la dernière session du Comité qui donne les conclusions contenant des aspects positifs dans la mise en œuvre de la Convention des droits de l’enfant par chaque pays, ainsi que les principales préoccupations du Comité et ses recommandations.

Le Comité des droits de l’enfant est une des sept organisations traitant des droits de l’homme liés à l’ONU. Il surveille l’adhésion des Etats parties à la convention relative aux droits de l’enfant et à ses protocoles facultatifs concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et concernant la vente d’enfants la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, a rappelé la même source.

Le CRC doit tenir sa prochaine session du 6 au 24 septembre pour examiner l’Afghanistan, la Croatie, Chypre, la République tchèque, l’Eswatini (anciennement Swaziland), les Pays-Bas, la Pologne et la Suisse.