La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Asmaa Jabri, a souligné mercredi, au cours d’une séance de travail tenue au siège du ministère, la nécessité d’accélérer le rythme de modernisation des centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance et d’améliorer leur rendement.

Au cours de cette réunion, elle a mis l’accent sur la nécessité d’adopter une nouvelle approche qui tient compte des besoins spécifiques des enfants ayant des troubles du comportement, appelant les intervenants à redoubler d’efforts en matière de prise en charge des enfants et en priorité les familles.

Par ailleurs, la séance de travail a permis de débattre de la situation des centres intégrés de la jeunesse et l’enfance pour l’élaboration d’un plan d’action participatif visant le développement et la gouvernance de ces établissements.

Cette réunion a permis également de débattre des défis à relever par les centres intégrés au niveau de la restructuration, l’organisation, les ressources humaines, l’infrastructure, les équipements, le développement des capacités des intervenants, la coordination et le suivi de la situation des enfants pris en charge dans ces centres et leur droit à la participation aux propositions d’intervention, au cours de l’année 2025.

La ministre de la Famille a souligné que la prise en charge des enfants menacés et sans soutien familial, bénéficie d’un intérêt majeur de la part de l’Etat social tunisien.

À ce titre, elle a salué les efforts des responsables, chargés de la gestion des 22 centres intégrés mis en place par le ministère de la famille à travers tous les gouvernorats du pays, qui prennent en charge 318 enfants pensionnaires et 1516 enfants en milieu naturel.