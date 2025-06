Des militants pour les droits de l’enfant ont insisté, lundi, sur la nécessité de mettre en place une stratégie pour activer la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, adoptée par l’Union africaine en 1990 et entrée en vigueur en 1999.

Lors d’une conférence en ligne organisée par l’Association tunisienne des villages d’enfants SOS et l’Association tunisienne de défense des droits de l’enfant, les intervenants, réunis à l’occasion de la Journée africaine des droits de l’enfant, célébrée chaque année le 16 juin, ont souligné l’importance de mobiliser les fonds nécessaires à l’application des dispositions de cette charte, considérée comme un document essentiel pour la promotion et la protection des droits de l’enfant en Afrique. Ils ont rappelé que ce texte complète la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant tout en prenant en compte les spécificités du contexte africain. L’objectif ultime est de garantir les droits fondamentaux de l’enfant et d’atteindre son bien-être.

L’expert en droit, sciences politiques et sociales, Hatem Kotrane, a indiqué à cette occasion que, malgré l’existence de nombreuses conventions et lois internationales destinées à garantir les droits de l’enfant dans le monde et en Afrique, les États africains n’ont pas réussi à coordonner efficacement leurs efforts pour définir des mécanismes solides de protection des droits des enfants.

Il a également attiré l’attention sur la persistance des violations des droits des enfants en Afrique, malgré certaines tentatives sérieuses d’amélioration : absence de nourriture, d’éducation, de soins de santé, de sécurité, infrastructures dégradées, en plus de fléaux tels que le travail des enfants, les viols, le mariage précoce et l’excision.

De son côté, la militante française Claire Brissart, engagée dans la défense des droits de l’enfant, a affirmé que parler aujourd’hui des droits des enfants en Afrique est devenu extrêmement difficile, à cause des guerres qui ravagent le continent et des crises qu’elles engendrent, affectant profondément les enfants, aussi bien sur le plan physique que psychologique.