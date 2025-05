A la 39ème édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis (FILT), placée sous le signe “Lire pour construire”, la conception de l’espace dédié à l’enfance ne se contentait pas d’être un simple décor, mais constituait une véritable expression artistique réfléchie pour éveiller les sens et stimuler l’imaginaire. Dès l’entrée, une coupole soigneusement aménagée accueillait les jeunes visiteurs, donnant le ton d’une édition animée par l’ambition “Innover pour rayonner”. A quelques pas, le pavillon dédié aux enfants déployait des couleurs vives et des formes ludiques dans un style épuré invitant à la découverte, au jeu et à l’amour des livres.

Pensé pour être un lieu où l’on peut jouer, apprendre, s’imaginer des aventures et vivre des instants uniques dans un cadre enchanteur, l’espace des tout-petits proposait des ateliers créatifs, des animations interactives, des lectures-spectacles, des ateliers de découpe et de fabrication autour du livre, et différents moments de partage et d’échange.

Avec cette scénographie innovante, la FILT 2025 a démontré combien le design joue un rôle essentiel pour orienter les parcours, éveiller les sens, susciter la curiosité et rendre les espaces plus attrayants et accueillants. C’est aussi une manière de construire une dynamique durable, celle d’un événement capable d’enchanter, d’attirer et de marquer à jamais les esprits, notamment ceux de la petite enfance.

La conception visuelle de ce parcours qui incite à la flânerie, à l’imaginaire et à la découverte, est née d’une collaboration entre la Foire Internationale du Livre de Tunis, le ministère des Affaires culturelles et l’Ecole supérieure des sciences et technologies du design (ESSTED). A la suite d’un concours lancé en décembre 2024, des étudiants de 3ème année Licence publicité graphique et de 1ère année master architecture d’intérieur, accompagnés de leurs enseignants, ont mis leur créativité, leur talent, leurs connaissances et leur passion au service d’une visite inoubliable pour les enfants qui, cette année, ont franchi les portes de la FILT.