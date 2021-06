La phase de dénombrement du premier recensement général de l’agriculture qui favorisera un panorama détaillé et global de l’agriculture en Tunisie, sera lancée en octobre 2021. L’information a été annoncée au cours d’un atelier portant sur l’état d’avancement du projet : ” Appui à la mise en œuvre de recensement général de l’agriculture & réalisation de l’inventaire des ressources forestières, pastorales et oléicoles de la Tunisie “, organisé, récemment, par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Ce recensement, qui fournira une base de données de référence sur l’agriculture et dotera le secteur de données statistiques fiables, est actuellement en phase préparatoire de terrain ” pré-dénombrement ” qui est en cours de finalisation, précise le communiqué de la FAO.

” Jusqu’au 7 mai 2021, le taux d’avancement a atteint 79%, soit un total de 757 147 exploitations recensées et environ 203 776 exploitations demeurent à couvrir “, a indiqué le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche par intérim, Mohamed Fadhel Kraiem.

Mettre l’accent sur six gouvernorats…

” Tenant compte du taux d’avancement, de la charge restante et des conditions spécifiques de terrain, l’accent sera mis sur les gouvernorats de Kasserine, Kairouan, Bizerte, Jendouba, Le Kef et Nabeul, où le taux d’avancement du pré-dénombrement varie entre 51% et 66% “, a-t-il indiqué lors de la rencontre.

Le ministre a, également, mis l’accent sur l’importance de ce projet qui vient selon lui à un moment où la politique agricole tunisienne est confrontée à des défis majeurs. Il a cité à ce titre l’amélioration des performances des exploitations agricoles, la gestion durable des ressources naturelles face aux menaces liées au changement climatique et l’amélioration de la compétitivité des filières.

Impératif d’actualiser la politique agricole

L’actualisation de la politique agricole basée sur des systèmes statistiques solides capables de fournir aux décideurs des informations fiables et actualisées sur l’état et l’évolution du secteur (production, approvisionnement, compétitivité et investissements), est primordiale pour relever ces défis, souligne encore Kraiem, appelant l’équipe chargée de la réalisation du projet à respecter les échéanciers et assurer le suivi continue du projet pour garantir sa réussite.

De son côté, le représentant de la FAO en Tunisie, Philippe Ankers, a rappelé que ce projet vise à appuyer les modes et les moyens de vie ruraux, la production alimentaire et la gestion durable des écosystèmes, en maximisant les potentialités durables des ressources naturelles dans les régions les moins développées en Tunisie.

L’élaboration de données précises et des informations fiables permettra d’atteindre ces objectifs et de prendre des décisions au niveau de l’élaboration des politiques et programmes de développement.

Il s’agit, également, d’une occasion pour concevoir et mettre en place un système de mesures et de suivi des indicateurs et des Objectifs de Développement Durable (ODD), selon Ankers.

Le recensement général du secteur agricole en Tunisie sera parachevé et ses résultats seront publiés en 2023, avait déclaré Abdel Halim Qasmi, directeur général de la Direction générale des études et du développement agricole au ministère de l’agriculture, des ressources en eau et de la pêche, à l’Agence TAP.

Un inventaire des oliveraies et une enquête socioéconomique

Le responsable avait précisé que le coût global du recensement était fixé à 25 millions de dinars, dont 13,3 millions de dinars qui proviennent du budget de l’Etat, tandis que le montant restant serait garanti par un prêt que la Tunisie a obtenu de la Banque mondiale (BM).

Dans le cadre du même programme, la Tunisie a lancé le 3ème inventaire des oliveraies et une enquête socio-économique auprès des ménages dans les zones forestières, rappelle la FAO.

Et d’ajouter que l’inventaire permettra d’évaluer les ressources forestières et pastorales et d’étudier la situation socio-économique de la population forestière estimée à 1 million d’habitants environ.

L’inventaire prendra en charge aussi, et pour la première fois l’inventaire des oliveraies en Tunisie et adoptera un système de suivi temporel dans le cadre d’une nouvelle approche de cogestion de ces ressources, précise la même source.

