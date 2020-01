Un atelier de lancement d’un nouveau projet d’”Appui à la mise en œuvre du Recensement général de l’agriculture (RGA) & Réalisation de l’Inventaire des Ressources Forestières, Pastorales et Oléicoles” a été organisé jeudi 9 janvier 2020 à Tunis.

Pour le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, “avoir à disposition des données fiables relatives au secteur agricole, à travers le recensement général de l’agriculture et l’inventaire des ressources forestières, pastorales et oléicoles, permettra à la Tunisie de mieux orienter les investissements futurs”.

Ce projet, qui sera réalisé par le biais d’une collaboration entre l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le ministère tunisien de l’Agriculture, est une contribution au programme existant de gestion intégrée des paysages (PGIP), soutenu par la Banque mondiale.

Cet atelier est considéré comme le premier jalon de la mise en œuvre du projet. Il mobilisera toutes les parties prenantes et permettra à la fois leur familiarisation avec les objectifs et les résultats attendus et leur mobilisation pour sa mise en oeuvre.

Selon le ministère de l’agriculture, “ce projet, d’une durée de trois ans, a été construit sur des bases solides puisqu’une série d’actions visant à la préparation de ce recensement général de l’agriculture et de l’inventaire forestier et pastoral avaient été réalisées depuis trois ans”.

“Il vise essentiellement, à fournir les données nécessaires pour la formulation de politiques et stratégies nationales ou locales. Il s’agit d’améliorer les opportunités économiques dans les régions du pays où les indices de développement sont moins élevés et de permettre une gestion appropriée et durable des ressources naturelles, agricoles et sylvo-pastorales du pays”.

Afin d’accélérer le processus de collecte des données et garantir leur fiabilité, l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication est au cœur de ce projet à travers l’utilisation des systèmes de positionnement global (GPS), des systèmes d’information géographique (SIG) des téléphones mobiles, les tablettes, etc.