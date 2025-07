Vingt-et-un spectacles dans divers genres artistiques dont 9 tunisiens sont au line-up du Festival international de Carthage (FIC) qui se déroulera sans sa 59ème édition du 19 juillet au 21 août 2025 à l’Amphithéâtre romain de Carthage.

Dévoilé mardi sur la page facebook du Festival, le programme de cette édition 2025 présente une sélection de spectacles représentant la Tunisie (9), le Liban (5), la France (2), la Palestine (2), l’Egypte (1), les Emirats arabes Unis (1) et la Jamaïque (1).

L’affiche de cette édition est une création graphique d’Atef Maazouz réalisée à partir d’une calligraphie arabe du calligraphe tunisien Amor Jomni. On y voit la photo d’une femme, de dos, en robe blanche, probablement du temps des Carthaginois, les yeux rivés sur la mer. Sur le fond bleu foncé est inscrit le numéro de cette édition, 59, en blanc, avec une calligraphie arabe, dorée, de « Qart Hadashté », ancienne appellation de la cité antique de Carthage qui signifie « La nouvelle Cité ».

Le Festival international de Carthage se tient chaque année à l’Amphithéâtre romain de Carthage au coeur du site archéologique de Carthage, classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979.

Depuis sa création en 1964, le FIC a toujours constitué une plateforme pluridisciplinaire pour la promotion de la culture et des créations des artistes confirmés et émergents issus des quatre coins du monde.

Organisé par l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA) relevant du ministère des Affaires Culturelles, ce rendez-vous artistique annuel propose une programmation axée sur la musique et ouverte sur le théâtre, le cinéma, le ballet et les arts de la scène.

Voici le programme complet de la 59ème édition du FIC :

Samedi 19 juillet : “Men kaa el khabia” de Mohamed Garfi (Tunisie)

Dimanche 20 juillet : “Tapis Rouge 2” de Riad Fehri (Tunisie)

Mardi 22 juillet : “Binomi S+1” d’Aziz Jebali (Tunisie)

Vendredi 25 juillet : Latifa Arfaoui (Tunisie)

Samedi 26 juillet : Ibrahim Maalouf & The trumpets of Michel-Ange (Liban)

Dimanche 27 juillet : “Pour Gaza” de Mohamed Assaf (Palestine)

Lundi 28 juillet : Soirée Tunisienne (Tunisie)

Mercredi 30 juillet : Nassif Zeytoun (Liban)

Jeudi 31 juillet : Hélène Ségara (France)

Vendredi 01 juillet : La Nuit des Chefs (Tunisie)

Samedi 02 Août : Nancy Ajram (Liban)

Dimanche 03 Août : “Sur la route enchantée” de Chantal Goya (France)

Mardi 05 Août : Marwan Abdelhamid alias Saint Levant (Palestine)

Vendredi 08 Août : “Imagine” de Karim Thlibi (Tunisie)

Samedi 09 Août : Najwa Karam (Liban)

Lundi 11 Août : Folklore (Tunisie)

Mercredi 13 Août : Sophia Sadok (Tunisie)

Samedi 16 Août : “Soirée Om Kalthoum” avec May Farouk (Egypte)

Dimanche 17 Août : KY-Mani Marley (Jamaïque)

Lundi 18 Août : Adam (Liban)

Jeudi 21 Août : Ahlam (Emirats Arabes Unis)