Les différentes régions du pays seront approvisionnées en quantités exceptionnelles de farine, afin d’assurer la disponibilité du pain et répondre à la demande accrue, tout au long de la saison touristique, c’est ce qui a été décidé, lundi, lors de la réunion périodique des directeurs régionaux, tenue, par téléconférence, sous la présidence du ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid.

D’après le département du Commerce, l’accent a été mis, aussi, sur la nécessité de lancer un programme spécifique entre l’Office du Commerce de la Tunisie et les professionnels pour assurer la distribution du café et améliorer l’offre de ce produit dans les espaces commerciaux.

Il a été décidé, également, de renforcer les stocks de régulation des pommes de terre et de contrôler les quantités stockées, en prévision de la période de baisse de production, durant la saison d’automne, et ce, en coordination avec les autorités régionales et locales.

Les participants à la réunion ont appelé les bouchers exerçant dans les différentes régions de pays, à adhérer au processus de commercialisation de la viande rouge importée, par la Société Ellouhoum, en vue de maîtriser les prix.

La réunion a constitué, en outre, une occasion, pour souligner l’impératif de mettre en application les décisions du Conseil de la concurrence, de continuer à mettre en place les points de vente du producteur au consommateur, et d’intensifier le contrôle économique, sur les routes en coordination avec les services de sécurité concernés.

Enfin, il a été décidé de fixer la date du 7 août, pour le démarrage de la saison des soldes d’été.