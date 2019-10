Une convention d’appui à la mise en œuvre d’un recensement général de l’agriculture et la réalisation d’un inventaire des ressources forestières, pastorales et oléicoles en Tunisie a été signée vendredi 11 octobre à Tunis, entre le ministère tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

“La signature de cette convention s’inscrit dans le cadre du projet de gestion intégrée des paysages (PGIP) financé par la Banque mondiale (BM) dont l’objectif est d’améliorer les opportunités économiques dans les zones précitées en adoptant une gestion durable des ressources naturelles, agricoles et sylvo-pastorales”, a indiqué le Représentant de la FAO en Tunisie et Coordinateur du Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique du Nord, Philippe Ankers.

Financée à hauteur de 9 à 10 millions de dollars (entre 25 et 28 MDT), a-t-il dit, cette composante du projet PGIP permettra de fournir des données statistiques fiables et actualisées sur l’état des ressources précitées ainsi que des données de référence sur le développement socio-économique dans ces zones.

Il s’agira aussi, selon lui, de renforcer les capacités nationales en matière de conception, planification et réalisation de recensements et inventaires dans le domaine de l’agriculture et des forêts, des zones pastorales et des zones dédiées à la production oléicole.

Le ministre de l’Agriculture, Samir Taieb, a, pour sa part, souligné l’importance de la réalisation de cet inventaire dans la mesure où, selon lui, les informations nationales disponibles sur les ressources forestières, pastorales et oléicoles restent limitées à très peu de paramètres (superficies et stocks de bois).

Selon lui, “les ressources restent donc largement inconnues des décideurs. La composante des arbres en dehors des forêts n’ont pas été couverts par les inventaires précédents”.

Il a, par ailleurs, fait savoir que ce projet contribuera à la mise en place d’un système permanent et intégré des statistiques agricoles qui fournira périodiquement des données actualisées et permettra d’informer les citoyens et les parties prenantes des caractéristiques du secteur agricole, des forêts, des parcours, de leurs biens et services ainsi que de leur développement.

