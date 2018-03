Le premier recensement général dans le secteur de l’agriculture sera lancé en octobre 2018 pour des résultats attendus vers fin de 2019, par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Pour le directeur général des études et du développement agricole au ministère, Abdelhalim Gasmi, l’objectif est de recenser le nombre des agriculteurs et des exploitations agricoles, outre la collecte des données précises sur le secteur agricole afin de favoriser la mise en place des nouvelles stratégies sur les plans national et régional.

Il a souligné que la Tunisie ne dispose pas de données précises et détaillées sur le secteur agricole, ajoutant que le dernier recensement datant de 2005 a révélé que le secteur compte 516 agriculteurs.

Il a fait savoir que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a lancé, au cours des dernières années, une initiative internationale visant le développement des statistiques agricoles à laquelle la Tunisie a adhéré.

Pour réussir ce premier recensement, le gouvernement a alloué une enveloppe de 25 millions de dinars (MDT), en plus du soutien des organisations internationales consistant essentiellement en des expertises internationales spécialisées dans ce domaine, a-t-il avancé.

Une expérience préliminaire a déjà été réalisée dans tous les gouvernorats, et un recensement pilote sera lancée prochainement à Sousse, en présence de 12 représentants des Commissariats régionaux au développement agricole.

Gasmi a fait savoir que l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) constitue un partenaire principal dans cette opération.

Des investigations complémentaires sur l’emploi et l’élevage de bétails seront réalisées ainsi que la réalisation d’une enquête communautaire, en 2020, au niveau de toutes les imadas pour connaître l’emplacement des exploitations agricoles (identifier l’existence de coopératives agricoles, de groupements hydrauliques ou de conseillers agricoles).

S’agissant du recensement du secteur de la pêche, il a indiqué qu’il sera réalisé vers la fin de 2019.