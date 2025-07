La Tunisie connaîtra ce mardi une légère hausse des températures, avec un mercure atteignant les 40 degrés dans certaines régions. Le vent soufflera modérément sur l’ensemble du territoire, tandis que la mer restera majoritairement calme.

Les prévisions météorologiques annoncent l’apparition de nuages passagers, qui deviendront plus denses dans l’après-midi sur les régions ouest du centre du pays.

Côté vent, il sera de secteur est, faible à modéré en début de journée, avant de se renforcer en intensité dans l’après-midi, particulièrement sur les zones côtières.

Concernant l’état de la mer, elle sera moutonneuse dans le golfe de Gabès, mais restera calme à peu agitée sur le reste des côtes tunisiennes.

Les températures maximales varieront entre 30 et 35 degrés Celsius le long des côtes et sur les hauteurs. Dans les autres régions du pays, le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 36 et 40 degrés Celsius.