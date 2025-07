La première session du programme de formation triangulaire intitulé «Cardiologie pour l’Afrique formation triangulaire» a démarré aujourd’hui à l’Hôpital Rabta de Tunis. Il s’agit d’une initiative conjointe du Ministère de la Santé et de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA).

13 participants de 7 pays africains francophones prennent part à cette formation, venant du Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal. Ils bénéficieront de l’expérience combinée des cardiologues tunisiens et japonais. La formation repose sur le transfert de compétences à travers des techniques médicales de pointe, permettant d’améliorer significativement la prise en charge des maladies cardiaques dans la région.

La cérémonie d’ouverture officielle de s’est tenue en présence de Son Excellence Pr. Mustapha FERJANI, Ministre de la Santé , Son Excellence M. Takeshi OSUGA, Ambassadeur du Japon en Tunisie, M. Shohei HARA, Vice-président Senior de la JICA, M. Tetsuro YANO, Président de l’Association Japonaise pour le développement économique de l’Afrique (AFRECO), Dr. Shinichi HIGASHIUE, Président du Groupe Médical Tokushukai, Mme Mayumi MIYATA, Représentante Résidente de la JICA en Tunisie ainsi que les ambassadeurs des pays africains participants.

La formation, qui se déroule du 4 au 9 juillet 2025, est consacrée aux techniques de traitement en cardiologie, avec un accent particulier sur la valvulopathie cardiaque. Elle est assurée par une équipe médicale conjointe composée de cinq cardiologues tunisiens, dirigés par Dr. Mohamed Sami MOURALI, Chef du service de cardiologie à l’Hôpital Rabta, et de cinq cardiologues japonais, dont le renommé Dr.Shigeru SAITO, Directeur des laboratoires de cardiologie interventionnelle et de cathétérisme à l’Hôpital Général Shonan Kamakura, au Japon.

Ce projet est le fruit de la TICAD8 (Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique) tenue en Tunisie en 2022. Elle s’inscrit également dans le cadre des initiatives de la TICAD9,qui se tiendra en août prochain au Japon. Il incarne un exemple concret de coopération triangulaire entre le Japon, la Tunisie et les pays africains partenaires.

La réalisation de ce programme est rendue possible grâce à l’appui déterminant du Groupe Médical Tokushukai, l’un des plus grands réseaux hospitaliers du Japon. Par ailleurs, la Cité des Sciences à Tunis apporter son soutien logistique à l’organisation de la formation. À travers cette initiative, la Tunisie, en tant que Centre d’Excellence Tuniso-Japonais pour l’Afrique en matière de santé, accueillera trois sessions annuelles de cette formation spécialisée à l’Hôpital Rabta. L’objectif à long terme est de renforcer les capacités médicales en cardiologie dans les pays africains, tout en favorisant la création d’un réseau professionnel interafricain et tuniso-japonais dédié à l’amélioration des soins cardiaques sur le continent.