La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) a lancé la 16ème session du Salon méditerranéen du bâtiment “MEDIBAT 2021“ qui se tiendra à Sfax du 6 au 9 octobre 2021 ; une session qui sera marquée par le 30ème anniversaire de la création de cet événement international (MEDIBAT 1991 – MEDIBAT 2021).

Les préparatifs de ce grand rendez-vous d’affaires biennal d’envergure internationale s’accélèrent et les premiers indices augurent d’une session exceptionnelle aussi bien en termes d’organisation qu’en termes de présence de délégations étrangères.

La place de choix qu’occupe MEDIBAT dans l’agenda des manifestations professionnelles du secteur du bâtiment, aux plans national et international, se confirme d’une session à l’autre. En témoigne, à quatre mois de la manifestation, le taux de réservation général lequel dépasse les 90% des grands bâtiments de l’espace d’exposition, avec une participation étrangère notable comprenant : un Pavillon France labélisé par Business France, un Pavillon Tchéquie, un Pavillon Libye, un Pavillon Cameroun, outre la réservation de stands venant d’Indonésie, de Turquie, de Russie, d’Espagne et d’Ukraine.

A cela s’ajoute un nombre considérable de pays étrangers représentant douze délégations venant de la RD Congo, de l’Algérie, du Mali, du Soudan, du Japon, de l’Afrique du Sud, du Gabon, du Nigeria, du Kenya, de l’Éthiopie, du Ghana et du Tchad.

Le programme de la nouvelle session, à l’image des éditions précédentes, comporte une “Journée pays“ consacrée à la Libye, et quatre forums (économique, scientifique, entrepreneuriat et un village et cercles d’innovation).

D’après communiqué de la CCIS