Les Tunisiennes Oumaima Bedoui (-48 kg) et Ghofrane Khelifi (-57 kg) ont été sacrées championnes d’Afrique de leur catégorie respective, à l’issue de la première journée du Championnat d’Afrique de judo (Hommes et Dames) organisée du 20 au 23 mai à Dakar (Sénégal).

Bedoui s’est imposée en finale face à la Mauricienne Morand Priscilla tandis que Khélifi a battu la Sud-africaine Donne Breytenbach.

De son côté, Rania Harbaoui a obtenu la médaille de bronze des -48 kg.

Rappelons que la sélection tunisienne de judo est représentée lors de cette 42e édition par 18 judokas (9 filles et 9 garçons).

Il s’agit de Fraj Dhouibi et Mohamed Mtiri (-60 kg), Moneem Majri (-66 kg), Hamza Ouerghi (-73 kg), Hachem Sallami (-81 kg), Abdelaziz Ben Ammar (-90 kg), Koussay Ben Ghars (-100 kg), Faycal Jaballah et Anis Ben Khaled (+100 kg) chez les garçons, et de Rania Harbaoui et Oumaima Bedoui (-48 kg), Imene Ben Younes (-52 kg), Ghofrane Khelifi (-57 kg), Mariem Bejaoui (-63 kg), Nihel Landolsi et Mariem Khelifi (-70 kg), Sarra Mzoughi (-78 kg) et Nihel Cheikhrouhou (+78 kg), chez les filles.