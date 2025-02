La sélection tunisienne cadets (filles et garçons) a terminé à la première place de l’Open international de Tunis organisé du 13 au 16 février courant, en récoltant 28 médailles (5 or, 7 argent et 16 bronze).

La Tunisie a dominé le tableau des médailles devant le Maroc avec 11 médailles (5 or), et l’Algérie avec 9 médailles (3 or), tandis que la France s’est classée 4e avec une seule médaille d’or.

Les judokas tunisiens s’étaient également illustrés, jeudi, chez les juniors en totalisant 10 médailles (4 or, 3 argent et 3 bronze).

Pour rappel, l’Open de Tunis se poursuivra samedi et dimanche avec les épreuves seniors.